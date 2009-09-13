Macaristan onları konuşuyor!

Macaristan spor medyasının gündeminde, Türk Basketbol Milli Takımı'nın Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı yer alıyor.



Finallerde şimdiye dek yaptığı 4 maçı da kazanan Türkiye'nin önüne geleni silindir gibi ezdiği görüşünde birleşen Macar spor medyası, dün oynanan İspanya maçıyla ilgili olarak (A) Milli Takım'ın son dünya şampiyonunu yenerek, bir üst tura çıktığını belirttiler.

Macaristan'ın günlük spor gazetesi olan Nemzetisport, "Türkiye Dünya Şampiyonu'nu yenerek tur atladı" diye attığı başlığın ardından, "Türkiye İspanya ile yaptığı nefes kesen mücadelede 3 sayı ile galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı" yorumunda bulundu.

Türkler maçta galibiyeti Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu İlyasova'nın attığı 15 sayı ile kazandığına değinen gazete, "Semih Erden'in son iki saniyede faullerden kaydettiği sayıları da unutmamak lazım, Türkiye finale emin adımlarla koşuyor" diye yazdı.

Telesport.Hu internet sitesi, "Türkler Dünya Şampiyonu İspanyolları da yendiler" başlığını attığı haberin devamında, "Yenilgisiz Türkler İspanyolları 3 sayı farkla yenerek namağlup yoluna devam etti" yorumunu yaptı.

Sport Geza, "Türkiye ispanya'yı da yendi" başlığını attığı haberinde, "Türkiye oynadığı dördüncü maçında dünya şampiyonu İspanya'ya sadece 60 sayı atmasına izin verdi ve boğaları devirdi" diye yazdı.

Hirextra internet sitesi, "Türkler İspanyollardan 3 sayı daha iyiydi" başlığının devamında, "Türkler dünya şampiyonu İspanyolları 3 sayı farkla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı" değerlendirmesinde bulundu.