Macaristan ödülünü Vettel kazandı



RedBull ile dört kez dünya şampiyonu olduktan sonra bu yıl Ferrari'ye transfer olan Alman Sebastian Vettel, Macaristan büyük ödül yarışının startında atak yaparak sürpriz bir şekilde birinci cepten start alan son dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve Nico Rosberg'i geçerek birinci sıraya yerleşti.

Vettel'in takım arkadaşı Kimi Räikönen de iki yıldır rakip tanımayan Hamilton-Rosberg ikilisinin Mercedes'lerini geçmeyi başardı. Silverstone'deki son Formula 1 yarışında da Mercedes pilotları startı Williams ikilisi Massa ve Bottas'a kaptırmıştı. Hamilton birinci sıradan start aldığı yarışın hemen ilk turunda pistten çıkarak onuncu sıraya kadar geriledi.

Hungaroring pistindeki sezonun onuncu yarışının üçte biri tamamlandığında birinciliğini sürdüren Ferrari pilotu Vettel, takım arkadaşı Räikönen ile arasındaki farkı beş saniyeye çıkarmış, üçüncü sıradaki Nico Rosberg de liderin 13 saniye gerisine düşmüştü. Yarışın ilk yarısı tamamlanmadan beş rakibini geçmeyi başarıp beşinci sıraya kadar ilerleyen Lewis Hamilton Vettel ile arasındaki 30 saniyelik farkı korumaya çalışıyordu.

43'üncü turda Force India'nın Alman pilotu Nico Hülkenberg yarışı terk etmek zorunda kaldı. Otosunun ön kanadı parçalanan Hülkenberg pisti terk ederek bariyere çarptı. Pistin temizlenmesine kadar güvenlik aracının arkasında seyreden Formula 1 pilotları 48'inci turda yeniden start aldılar. Vettel liderliğini sürdürürken dördüncü sıradaki Hamilton aracının ön kanadından parça kopması nedeniyle yavaşlayarak altıncılığa düştü. Son dünya şampiyonu pit'te aracının burnu değiştirildikten sonra yeniden piste döndüğünde 13'cü sıradaydı.

Vettel'in takım arkadaşı Räikönen Ferrari'sinin arızalanması üzerine 57'inci turda yarışı terk etti.

'Macaristan fatihi' Hamilton şanssızdı

Güvenlik aracının araçları yavaşlatmasından avantaj sağlayan ikinci sıradaki Rosberg lider Vettel ile arasındaki 27 saniyelik farkı bir saniyenin altına indirebildiyse de son modifikasyonlarla en az Mercedes kadar sürat kazanan Ferrari'ye diş geçiremedi. 64'üncü turda, üçüncü sıradaki RedBull pilotu Ricciardo ile temas eden Rosberg'in sol arka lastiği patladı. Ricciardo da aracının burnunu değiştirtmek üzere pite sapmak zorunda kaldı. Ricciardo üçüncülüğü korurken takım arkadaşı Rus Daniil Kvyat ikinciliğe yerleşti. 69 turluk yarış tamamlandığında Sebastian Vettel, Ferrari'ye uzun zamandır çektiği birincilik hasretini gideren isim oldu. Dört şampiyonluğu bulunan Vettel böylece Macaristan büyük ödül yarışını ilk kez kazanmış oldu.

Çok güçlü görünen RedBull'un Rus pilotu Kvyat, Daniel Ricciardo ise üçüncü oldu. Yarış boyunca şanssızlığın peşini bırakmadığı Lewis Hamilton yarışı altıncı sırada tamamlamasına rağmen genel klasmandaki en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Nico Rosberg (8'inci) ile arasındaki puan farkını açmayı başardı.

Sezonun onuncu yarışından sonra genel klasman birincisi Hamilton ile ikinci Rosberg arasındaki puan farkı 21'e çıktı. Sebastian Vettel ise 42 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Takım sıralamasında Mercedes 383 puanla liderliğini sürdürüyor. Ferrari ekibinin puanı 286'ya yükselirken üçüncü sıradaki Williams'ın 151 puanı var.