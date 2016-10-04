Macaristan mülteci kotasına karşı anayasa değişikliğine gidiyor

Macaristan, ülkede geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve az sayıda seçmenin sandık başına gitmesi nedeniyle geçerlilik kazanmayan mülteci referandumu ardından anayasa değişikliği için düğmeye bastı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán Salı günü yaptığı basın toplantısında mültecilerle ilgili anayasa değişikliğinin hızlı bir şekilde parlamentoya sunulacağını açıkladı.

Buna göre 17 Ekim'de tartışılıp 8 Kasım'da parlamentonun onayına sunulacak yeni anayasada şu madde yer alacak:

"Macaristan'da dolaşım ve oturum hakkına sahip olmayan bir şahıs ancak ve ancak Macar resmi makamlarına yapacağı bireysel başvurunun değerlendirilmesi sonucunda ve de Macar parlamentosunun hazırladığı mevzuat uyarınca ikamet hakkına sahip olabilir. Grup olarak ikamet izni almak yasaktır".

Bu madde ile Brüksel tarafından uygulanmak istenen mülteci kotası anayasaya aykırı hale geliyor ve dolayısıyla Avrupa Birliği karar ve mevzuatlarıyla ulusal egemenlik alanları arasında ciddi bir çelişki ortaya çıkıyor.

Macar başbakan bir ülkeye yabancıların grup olarak yerleştirilmesinin o ülkenin ulusal egemenlik hakkıyla ilgili olduğunu ve dolayısıyla kararın da o ülkenin parlamentosu tarafından alınabileceğini savunuyor.

Anayasa değişikliği bu konuyu karar altına almayı amaçlıyor.

Değişiklik kabul edilirse Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında mültecilerin yerleşimi konusunu anayasal hükme bağlayan ilk ülke olmuş olacak.

Macaristan başbakanı basın toplantısında, mülteci referandumunun % 50'lik oy kullanma oranına ulaşamadığı için geçerli olmadığını, ancak ülkede "mültecilere hayır" diyen 3,3 milyonluk bir seçmen olduğunu, dolayısıyla hükümetin bu seçmenlerin iradesini dikkate almak zorunda olduğunu vurguladı

Anayasa değişikliği için üçte iki parlamento çoğunluğu gerekiyor.

İktidar partisi parlamentoda bu çoğunluğa sahip değil. Ancak Viktor Orbán bu konuda muhalefet partilerinden de destek alabileceğini umuyor.