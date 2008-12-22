Macaristan Merkez Bankası da faiz indirdi

Macaristan Merkez Bankası, faizlerde 0,50 puanlık indirim kararı alarak faizleri yüzde 10'a çekti.



Macaristan ekonomi çevreleri, dünyada yaşanan küresel mali krizin ardından yıllık faiz oranlarını 3 puan artırarak yüzde 8,5'dan yüzde 11,5'e çıkaran Macaristan Merkez Bankası'nı suçlamış, faizlerin bir an önce indirilmesi yönünde görüş bildirmişti.



Geçtiğimiz bir ay içinde yıllık faiz oranlarını iki kez 0,50 puan indirerek yüzde 10,5'e çeken Macaristan Merkez Bankası, bugün de 0,50 puanlık indirime giderek faizleri yüzde 10'a indirdi.



Macaristan ekonomi çevreleri, bankanın bu kararından memnuniyet duyduklarını belirtirken, siyasiler ise faizlerin yüzde 6'lara indirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

