Macaristan kürtaj karşıtı kampanyayla AB'yi kızdırdı

T24- Macaristan hükümetinin "bırak yaşayayım" isimli kürtaj karşıtı kampanyası, Avrupa Parlamentosu'nda tartışma yarattı. Kürtaj yapanları suçlu olarak yargılamaya sebep olan kampanya için AB fonlarının kullanıldığı ortaya çıkmasının ardından kampanyanın sonlandırılacağı konuşuluyor.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ülkenin yeni anayasasındaki "doğmamış çocukların yaşam hakkı" maddesi çerçevesinde gündeme getirilen kampanyanın tartışılmasının iki temel nedeni var.

Bunlardan ilki, kampanyada sunulan ve sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun bir biçimde eleştirilen kadın imajı.

Kadın hakları hareketlerinin sözcülerine göre, kadının işini yalnızca çocuk doğurmak ve emzirmek olarak gösteren bu imaj son derece çağdışı.

Kampanya, hamileliğe karşı korunan ve kürtajı tercih eden kadınlarda vicdan azabı yaratmaya çalışmakla da eleştiriliyor, kampanyanın toplumda "kürtaj yapanlar suçludur" değer yargısını yaratmayı amaçladığı ifade ediliyor.

AB fonları

Brüksel kaynaklı ikinci eleştiri ise kampanyanın finansmanıyla ilgili.

Brüksel'in Macaristan'a bu kampanyaya son verme çağrısı yapması, kampanyanın Avrupa Birliği fonları kullanarak hazırlanmasından kaynaklanıyor.

Avrupa Komisyonu'nun insan haklarından sorumlu üyesi Viviane Reding, Budapeşte'nin kampanyasında AB fonlarını kullandığının ortaya çıktığını doğruladı.

Budapeşte hükümetinin "kürtaja hayır" kampanyasında kullandığı kaynakların Macaristan'a "kadın-erkek eşitsizliğinin" ekonomik boyutlarının azaltılması için verildiğini vurgulayan Reding Macar hükümetinden kampanyaya son vermesini talep etti.

Macar hükümet sözcüsü de Brüksel'in bu talebini doğruladı.

Sözcü, Avrupa Birliği'nde tartışma yaratan kampanyanın hukuksal boyutlarının inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Bu açıklama, kampanyaya son verileceği ve gerekirse kampanyada kullanılan fonun da iade edilebileceğini ima ediyor.