Macaristan: ‘Kaçak sığınmacılar tutuklanacak’



Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Parlamentosu’nun önde gelen gruplarından muhafazakar Avrupa Halk Partisi Meclis Grubu Başkanı Manfred Weber ile Budapeşte’de bir araya geldi. Buluşma sonrası basına bir açıklama yapan Orban gelecek haftadan itibaren ülkeye kaçak giriş yapan sığınmacıların tutuklanacağını söyledi. Orban, “Sığınmacılara şimdiye kadar olduğu gibi nazikçe refakat etmeyeceğiz” diye konuştu.

Macaristan'da 15 Eylül'den itibaren iltica yasaları sertleşiyor. Yeni düzenlemeye göre sınırı yasadışı geçenler 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Macaristan hükümeti önümüzdeki salı günü bir kriz durumu ilan edip edilmeyeceğini görüşecek. Kriz durumu ilan edilmesi halinde ordunun sınırların korunmasına destek vermesi gündeme gelecek.

Macaristan Başbakanı Orban, mevcut mülteci krizinden Yunanistan'ı sorumlu tutarak “Eğer Yunanistan sınırlarını korumazsa o zaman bunu bizim yapmamız gerekir” dedi.