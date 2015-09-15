Macaristan: Kaçak gireni tutuklarız

Macaristan geceyarısı uygulamaya koyduğu yasayla, polise Sırbistan sınırına çekilen dikenli telleri aşmaya çalışan herkesi gözaltına alma yetkisi verildi.

Geceyarısı uygulamaya giren yeni düzenlemeyle teli aşmaya çalışan herkese suçlama yöneltilecek. Bunun için 30 nöbetçi yargıcın görevlendirildiği bildirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 175 kilometrelik Sırbistan sınırına çekilen 4 metre yüksekliğindeki tele zarar verenler de ya hapse atılacak ya da sınırdışı edilecek.

Macaristan sınır boyunca atlı polisler de görevlendirdi.

Polis ayrıca onbinlerce mültecinin AB'ye girerken kullandığı bir hemzemin geçidi de kapattı.

'Yeni bir dönem'

Macar Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs "Yeni bir döneme başlıyoruz. Yeşil sınırlarımızdan yasadışı göçmen akışını durduracağız. Bu aynı zamanda Macaristan'a ve böylece Avrupa Birliği'ne giriş için resmi ve yasal yolların açık olduğu anlamına geliyor. Mültecilerden tek istediğimiz uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna uymaları" dedi.

Brüksel'de dün yapılan AB İçişleri Bakanları toplantısından AB Komisyonu'nun 160 bin mültecinin zorunlu kotalarla üye ülkeler dağıtılması önerisi üzerinde uzlaşma sağlanamadı. AB dönem başkanı Lüksemburg önerinin 8 Ekim'deki toplantıda yasalaşmasını umduklarını söyledi.

AB toplantısında uzlaşma yok

Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'ın zorunlu kotalara karşı çıkan ülkeler arasında olduğu belirtiliyor.

Slovak İçişleri Bakanı Robert Kalinak "Uzlaşma olmadı. Bazı ülkeler karşı çıktı" derken, Lüksemburg Dışişleri Sakanı Jean Asselborn "şu an herkes aynı görüşte değil" diye konuştu.

Ancak bakanlar AB Komisyonu'nun yaz aylarından önce yaptığı Yunanistan, İtalya ve diğer AB ülkelerinden 40 bin mültecinin yerleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.