Macaristan'ın Pecs şehrindeki 92 yıllık 'tango yasağı' sona erdi

Macaristan'ın en büyük beşinci kenti olan Pecs şehrinde Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde 92 yıldır yürürlükte olan 'tango yasağını' kaldırma kararı aldı.

Ülkenin güneyinde Macarların, Alman, Sırp ve Hırvat azınlığın yaşadığı, aynı zamanda bir üniversite şehri de olan dinamik, çok renkli ve çok kültürlü Pecs şehrinde böyle bir yasağın olduğu, yasağın kaldırılmasıyla birlikte ülkede gündem haline geldi.

Haberler şaşkınlık da yarattı.

Dünyada örneğine pek rastlanmayan tango yasağı 1922 yılında şehirde gerçekleştirilen bir sokak festivalinin ardından getirilmişt,.

1922'de şehrin açık alanlarında birkaç gün süren festivalin ardından şehrin önde gelen muhafazakârlarının önerisiyle Pecs emniyet müdürlüğü "genel ahlaka aykırı, hınzır düşüncelere yol açan, müstehcen ve fazla erotik" bulduğu tangoyu, dönemin moda olan shimmy, one step, foxtrott gibi danslarıyla birlikte yasaklamıştı.

Ancak bu yasak tüm dünyada olduğu gibi o yıllarda Macaristan'da esen tango rüzgârlarını tümden dindiremedi.

Müziği, ritmi ve dansı çok seven Macarlar tangodan vazgeçmedi. Diğer şehirlerde açılan dans okullarında eğitmenler popüler dansları öğrenmek isteyenlerin taleplerine yetişemezken Pecs, suskunluğa büründü.

Sonunda Pecs şehrinin eğitmenleri mahkemeye başvurup bu adaletsiz durumun ortadan kaldırılmasını talep etti. Diğer şehirlerde serbest olan tangonun Pecs'de de serbest bırakılmasını istediler.

Mahkeme bu talepleri haklı buldu fakat emniyet müdürlüğünün yasak kararına da dokunmadı.

Bulunan çözüm, tüm tarafları memnun etmeye yönelik oldu.

Mahkeme Pecs şehrinde yasağın devam etmesine karar verdi, ancak şehrin dans eğitmenlerinin de önünü açtı: Tangoyu "erotik olmayan, seyredeni tahrik etmeyen" bir şekilde yorumlamak kaydıyla tango kursları düzenleme hakkı verdi.

Nihayetinde yasak unutulup gitti ancak böylece 92 yıl boyunca yürürlükte kaldı.

Şimdi şehir belediyesi bu yasağı "resmen" kaldırdı. 23 Eylül'de Osmanlıdan kalma bir caminin de bulunduğu şehir meydanında bir de tango festivali düzenlenecek.

Bu festival tangonun ana yurdu sayılan Arjantin'den gelen ekiplerle de renkleniyor.

Ancak yine de tangonun bu zaferi elde edilirken bir şaşkınlık daha yarattı. Çünkü 2010 yılında, İstanbul'la birlikte "Avrupa Kültür Başkenti" seçilen Pecs şehrinin belediye meclisinde tango yasağının kaldırılması oybirliği ile değil, 21 'evet' oyuna karşı bir 'hayır' oyuyla alındı.