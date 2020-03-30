Macaristan'ın "dezenformasyon" yasası | Yanlış bilgiyle mücadele mi; yoksa popülist Orban'a açık çek mi?

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Macaristan'da yeni tip Koronavirüs'le ilgili "yanlış bilgi" yayanlara hapis cezası verilmesini öngören bir yasa yürürlüğe girmek üzere.

Macaristan'ın popülist lideri Viktor Orban'ın Fidesz Partisi'nin 3'te 2 çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda, diğer partilerin karşı olmasına rağmen yasayı destekleyeceklerini açıkladı. Muhalefet, yasanın geçici süreyle geçerli olmasını talep etti.

Yasa tasarısı yürürlüğe girerse, "Hükûmetin salgınla mücadelesine balta vuran her yanlış bilgi"yi paylaşan kişiye 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

The Guardian'ın aktardığına göre muhalefet, Orban'ın bunu "açık çek" kullanma ihtimalinden endişe duyuyor. Budapeşte'de hükûmetin bu yasayı "sansür" için kullanabileceği konuşuluyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Macaristan Direktörü, "Bu tasarı, Viktor Orban ile hükûmetine süresiz ve kontrolsüz olağanüstü hâl hakları verecektir" dedi.

Macaristan hükûmeti geçen hafta da tasarıyı yasalaştırmaya çalışmış, ancak mecliste yüzde 80'lik çoğunluğa ulaşamamıştı. Oylamadan sonra muhalefetin liberal kanadı bazı endişeleri olsa da tasarıyı desteklemeye niyetleri olduğunu, ancak yasaya bir "sona erme hükmü" konulmasını istediklerini iletti.

Fidesz, şu ana kadar bu çağrıya sıcak yaklaşmadı.