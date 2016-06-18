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Spor

Macaristan ikinci tura yaklaştı, İzlanda son maçı bekliyor

2016 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda İzlanda ve Macaristan 1-1 berabere kaldı

18 Haziran 2016 23:48

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) F Grubu'nda İzlanda ve Macaristan karşı karşıya geldi.

F Grubu ikinci maçında İzlanda ile Macaristan karşı karşıya geldi. İlk yarıda topa daha fazla sahip olan ve rakip kalede tehlike oluşturan taraf Macaristan olsa da golü İzlanda buldu.

38. dakikada Macar kaleci Kiraly'nin topu kontrol edememesi sonucu oluşan karambolde, Kadar'ın Gunnarsson'a müdahalesi sonucu hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi. G. Sigurdsson, 40. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi ve İzlanda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda iki hücumcu Nikolic ve Böde'yi de oyuna alan, Dzsudzsak önderliğinde rakip kalede baskı yaratan Macaristan, aradığı golü 88. dakikada buldu. Nikolic'in sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği ortada topu uzaklaştırmak isteyen Saevarsson'un ters dokunuşu filelerle buluştu ve Macaristan durumu 1-1 yaptı.

Geri kalan kısa bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Macaristan puanını 4'e, İzlanda da 2'ye yükseltti.

Barcelona ve Chelsea gibi takımlarda forma giymiş 37 yaşındaki İzlandalı oyuncu Eidur Gudjohnsen, 84. dakikada oyuna dahil oldu.

İzlanda 22 Haziran Çarşamba günü gruptaki son maçını Avustura ile yapacak. Macaristan ise aynı gün Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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