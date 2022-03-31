Macaristan hükûmeti, AB fonlarından yararlanmak için ülkeye giren Ukraynalı mülteci sayısı konusunda yanlış bilgi vermekle suçlanıyor

Macaristan’da mültecilere yardım eden sivil toplum kuruluşu Macaristan Helsinki Komitesi, hükûmetin Avrupa Birliği fonlarından faydalanmak için ülkeye kabul edilen Ukraynalı mülteci sayısını yanlış açıkladığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, daha önce yasa dışı göçmenlere ilişkin sert açıklamaları olan Macaristan hükûmeti, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta, nüfusuna oranla komşu ülkeler arasında en fazla mülteciyi kabul eden ülke olduklarını belirtti.

Macaristan hükûmeti sözcüsü Zoltan Kovacs, Ukrayna’daki savaştan kaçan 540 bin kişiyi ülkeye kabul ettiklerini, bu sayının her 100 Macaristan sakinine karşı beş ya da altı mülteciye karşılık geldiğini söyledi.

Mültecilere yardım odaklı çalışan sivil toplum örgütü Macaristan Helsinki Komitesi, verilen sayının “yanlış yönlendirici” olduğunu söyledi. Macaristan’a ulaşan çoğu mültecinin başka ülkelere geçiş yaptığı, Macaristan’da kalanların sayısının resmi sayılardan çok daha düşük olduğu belirtildi.

27 Mart’taki resmi veriler, Macaristan’da barınma, çalışma hakkı, eğitime erişim gibi sosyal hizmetleri sağlayan geçici koruma statüsüne başvuran kişi sayısının 7 bin 749 olduğunu gösteriyor. Macaristan Helsinki Komitesi Başkanı Marta Pardavi, bu sayının, gelen mültecilerin çoğunluğunun başka ülkelere geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Barlavi “Avrupa Birliği’nden ek fon almak için Macaristan hükûmeti bulabildiği etkileyici sayıları kullanıyor” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 18 Mart’ta Avrupa Komisyonu’na yaptığı çağrıda 450 bin mültecinin ülkeye geldiğini belirterek mülteciler için yapılacak tesis için fon istemişti.

Macaristan hükûmeti sözcüsü, ülkeye giren mülteciler ve geçici koruma statüsüne başvuranların sayısı arasındaki fakrla ilgili “Ukrayna’dan gelenlerin pek çoğu Avrupa’nun dört bir yanında akrabaları, arkadaşları olduğunu bilerek geliyor, savaş bitene kadar burada durmak istiyorlar” dedi.