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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan, Hırvatistan sınırına da tel örgü çekiyor

Macaristan, sığınmacı akınına karşı aldığı olağanüstü önlemlere bir yenisini daha ekledi.

18 Eylül 2015 22:21

Macaristan Başbakanı
Viktor Orban, Hırvatistan sınırına tel örgü çekilmesine
başlandığını, toplam 41 kilometrelik bir hatta tel örgü çekileceğini açıkladı. Toplam
600 askerin bu işle görevlendirildiğini açıklayan Orban, Hırvat sınırına bin askerin
daha sevk edileceğini kaydetti. 
Sığınmacı krizi nedeniyle izlediği tutum bazı Avrupalı liderler tarafından eleştirilen
Orban, AB'den yeterli destek görmediğinden yakındı. Orban, "Anlaşılan
kimseye
güvenemeyeceğiz" dedi.

Macaristan'ın Hırvatistan ile sınırı 355 kilometre uzunluğunda. Dün Hırvat sınırı
üzerinden yaklaşık 500 sığınmacı Macaristan'a giriş yaptı. Budapeşte, 175 kilometre
uzunluğundaki Sırbistan sınırının tamamına tel örgü çekmişti. Romanya sınırına
da tel
örgü çekileceği açıklanmıştı.
Binlerce sığınmacı bunun üzerine komşu Hırvatistan'a yöneldi. Sığınmacılar
Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeyi, buradan kuzeye doğru yollarına devam etmeyi
hedefliyor. Hırvatistan, sığınmacı akınının yoğunluğu karşısında Sırbistan sınırını
kapattı.
  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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