Macaristan, Hırvatistan sınırına da tel örgü çekiyor

Macaristan Başbakanı

Viktor Orban, Hırvatistan sınırına tel örgü çekilmesine

başlandığını, toplam 41 kilometrelik bir hatta tel örgü çekileceğini açıkladı. Toplam

600 askerin bu işle görevlendirildiğini açıklayan Orban, Hırvat sınırına bin askerin

daha sevk edileceğini kaydetti.

Sığınmacı krizi nedeniyle izlediği tutum bazı Avrupalı liderler tarafından eleştirilen

Orban, AB'den yeterli destek görmediğinden yakındı. Orban, "Anlaşılan

kimseye

güvenemeyeceğiz" dedi.

Macaristan'ın Hırvatistan ile sınırı 355 kilometre uzunluğunda. Dün Hırvat sınırı

üzerinden yaklaşık 500 sığınmacı Macaristan'a giriş yaptı. Budapeşte, 175 kilometre

uzunluğundaki Sırbistan sınırının tamamına tel örgü çekmişti. Romanya sınırına

da tel

örgü çekileceği açıklanmıştı.

Binlerce sığınmacı bunun üzerine komşu Hırvatistan'a yöneldi. Sığınmacılar

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeyi, buradan kuzeye doğru yollarına devam etmeyi

hedefliyor. Hırvatistan, sığınmacı akınının yoğunluğu karşısında Sırbistan sınırını

kapattı.



