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Spor

MACARİSTAN GRAND PRİX'SİNDE 1500 POLİS GÖREV YAPACAK BUDAPEŞTE (A.A)

28 Temmuz 2010 15:27

-MACARİSTAN GRAND PRİX'SİNDE 1500 POLİS GÖREV YAPACAK BUDAPEŞTE (A.A) - 28.07.2010 - Formula 1'de hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'sinde 1500 polisin görev yapacağı açıklandı. Başkent Budapeşte'ye 20 kilometre uzaklıkta olan Mogyorod kasabasındaki Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlara, yaklaşık 200 bin seyirci gelmesinin beklendiği ve yarışların güvenli şekilde yapılabilmesi için Macaristan İçişleri Bakanlığının 1500 polisi görevlendirdiği bildirildi. Bu arada, geçen yıl Formula 1'in Macaristan ayağında ağır şekilde yaralanarak aylarca tedavi gören Brezilyalı pilot Felipe Massa'nın, Budapeşte'de kendini ameliyat eden Macar doktorları yarışlar öncesi ziyaret edeceği belirtildi.

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