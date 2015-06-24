Macaristan geri adım attı



Budapeşte hükümeti, sığınmacıların geri kabullerine ilişkin tartışma ve buna dair Brüksel'den gelen sert eleştirileri kısmen geri çevirdi. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın AB anlaşmalarını askıya almasının söz konusu olmadığını, hükümetin daha ziyade diğer AB ülkelerinin yanlışlıkla Macaristan’a göndermek istediği mültecileri kabul etmeye yanaşmadığını kaydetti.

Szijjarto, bununla ilk kez Yunanistan’a ayak basan ve 3’üncü Dublin anlaşması uyarınca sadece orada sığınma talebinde bulunma hakkı olan mültecilerin kastedildiğini ifade etti.

Macaristan'ın, salı günü mültecilerin kabulüyle ilgili AB anlaşmasını tek taraflı askıya aldığını duyurması Brüksel'i kızdırmıştı. Mülteci akınıyla başa çıkacak durumda olmadığını duyuran Budapeşte hükümeti, mültecilerin geri alınmasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 3'üncü Dublin anlaşmasının süresiz olarak uygulamadan kaldırıldığını duyurmuştu. AB Komisyonu Macaristan'dan konuya derhal açıklık getirilmesini talep etmişti.

Dublin anlaşması iltica başvuru işlemlerinin mültecilerin ayak bastıkları ilk AB ülkesinde yapılmasını öngörüyor.

Viktor Orban hükümeti geçen hafta da, Irak, Suriye ve Afganistan vatandaşlarının AB üyesi olmayan Sırbistan üzerinden ülkeye girmesini önlemek amacıyla Sırbistan sınırına dört metre yüksekliğinde tel örgü döşeneceğini duyurmuştu.

2012 yılında 2 bin mültecinin geldiği Macaristan'a bu yılın ilk yarısında 60 binden fazla yabancı sığındı. Mülteci adaylarının büyük bölümü daha sonra, Avusturya, Almanya ya da Kuzey Avrupa ülkelerine gitmek üzere 175 kilometre uzunluğundaki Sırbistan sınırından Macaristan'a geçiyor.