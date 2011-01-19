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Spor

MACARİSTAN FUTBOL FEDERASYONU 110 YAŞINDA BUDAPEŞTE (A.A)

19 Ocak 2011 22:08

-MACARİSTAN FUTBOL FEDERASYONU 110 YAŞINDA BUDAPEŞTE (A.A) - 19.01.2011 - Dünyanın en eski futbol federasyonlarının başında gelen Macaristan Futbol Federasyonu, 110 yaşına girdi. Macaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 19 Ocak 1901 tarihinde 13 kulüp ile kurulan federasyonun, dünyanın en eski futbol federasyonlarının başında geldiği belirtildi. Macar futbolu, tarihinin en büyük başarısını, 1938 ve 1954 yıllarında Dünya Kupası'nda iki kez adını finale yazdırarak kazandı. 1938 yılında İtalya'ya karşı 4-2, 1954 yılında ise Batı Almanya'ya karşı 3-2 kaybederek ikinci olan Macaristan, bazılarına göre dünyanın ilk total futbol oynayan ekibidir. O yıllarda ''Altın Takım'' olarak da adlandırılan ve adeta efsane olarak kabul edilen Macaristan Milli Takımı, İngilizlerle yapılan maçlarda aldıkları farklı galibiyetlerle adını tüm dünyaya duyurdu.   1950'li yılların Macaristan Milli Takımı, futbolda büyük devrimlere imza attı. En korkunç ve etkili takım olarak nitelendirilen Macaristan, o yıllarda Brezilya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi ülkeleri dize getirerek, büyük bir sükse yaptı. 

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