Macaristan deli dana riskindeki ülkelerden hayvan ithal etti



T24 - Macaristan'dan ithal edildi diye gösterilerek deli dana riski taşıyan ülkelerden hayvan ithal edildiği ortaya çıktı.







Radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; hayvan hastalıklarından ari olduğu için “güvenli” bulunarak hayvan ithaline izin verilen Macaristan, hayvan vurguncularının da yeni kapısı oldu. Macaristan’dan getirilen “ithal sığırlarla” ilgili belgelerde tahrifat yapılarak suiistimal edildiğinin belirlenmesi üzerine, Macaristan’dan hayvan ithalatı durduruldu. Bakanlığın araştırmaya başlattığı iddialar ise korkutucu nitelikte.



Bazı firmaların, Türkiye’nin deli dana gibi hastalıklar açısından riskli olduğu için ithalat yapılmasına izin vermediği ülkelerden aldığı hayvanları, Macarlı yetkililerin de göz yummasıyla “Macar sığırı” olarak gösterdiği ve Türkiye’ye soktuğu iddiaları doğrulandı ve araştırma genişletildi. Macaristan bu iddiaların gündeme geldiği tek ülke de değil. Bulgaristan’dan ithal edilen koyunlarla ilgili olarak da benzeri suistimaller görüldü ve ithalat askıya alındı.





'Macar sığırı' olarak gösterilmiş



Edinilen bilgiye göre, Macaristan’dan yapılan büyükbaş hayvan ithalatıyla ilgili iddiaların başında, başka ülkelerden getirilen hayvanların “Macar sığırı” olarak gösterilmesi bulunuyor. Türkiye, hayvan ithalatını sıkı kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyor ve başta deli dana olmak üzere hayvan hastalıkları açısından riskli olan ülkelerden hayvan ithalatına izin vermiyor.



Ancak Macaristan’a getirilen diğer ülke sığırlarının Macar sığırı olarak gösterilmesiyle, bu kural ihlal edilmiş oluyor. Bir anlamda “sağlık” açısından Türkiye’nin önem verdiği bir kural ihlal edilerek, bazı firmalar başka ülkelerin sığırlarını Macar sığırı olarak Türkiye pazarına sokuyor. Macarlı yetkililerin de, konuya yeteri kadar hassasiyet göstermemesi nedeniyle bu suistimalin yaşandığı belirtiliyor.



Macaristan’dan hayvan ithalatında yaşanan usulsüzlüklerin belirlenmesinin ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu ülkeden yapılan ithalatın durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık kararın gerekçesi olarak da, Macaristan’dan gelen hayvanların sağlık sertifikalarında bazı sıkıntılar olduğunun belirlenmesini gösterdi.





Macar heyeti 20 Aralık’ta geliyor



İddialarla ilgili olarak Macar yetkililerin dönem dönem uyarıldığı, ancak bugüne kadar gerekli düzenlemelerin yapılmadığı belirtildi. İthalatın geçici bir süreyle durdurulması kararının verilmesinin ardından ise Macaristan, Türkiye ile temasa geçip sorunları görüşmek istediğini belirtti. Bu çerçevede 20 Aralık’ta Macaristan’dan gelecek bir ekiple, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin görüşmesi bekleniyor.





Toplam 1 milyon 156 bin hayvan girdi



30 Eylül 2011 itibariyle, Avustralya, Bulgaristan, Macaristan, Uruguay ve Yunanistan’dan 1 milyon 156 bin baş kasaplık haiyvan girişi oldu. Yetkililer ise Macaristan’dan yapılan ithalatla ilgili özel bir veri bulunmadığını, verilerin toplu olarak tutulduğunu belirtti.





Bulgaristan koyunlarında da aynı sıkıntı var



Macaristan’dan gelen hayvanlarla ilgili olarak ortaya atılan iddialar sadece bu ülkeyle sınırlı değil. Bulgaristan’dan yapılan küçükbaş hayvan ithalatında da, aynı usulsüzlükler belirlendi. Bulgaristan’dan büyükbaş hayvan ithalatı ise yapılmıyor. Suiistimalin belirlenmesinin ardından bu ülkeden yapılan küçükbaş hayvan ithalatı da durduruldu.









