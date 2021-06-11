Macaristan'da LGBTİ+ gençlerin haklarına kısıtlama

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz homoseksüel ve transseksüel gençlerin haklarını ve onları koruyan yasaları budama yönünde yeni bir adım attı.

Macaristan parlamentosuna sunulan yeni yasa teklifi LGBTİ+ bireylere saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını öngörüyor.

Yasa teklifi aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içeriklerin de yasaklanmasını içeriyor. Cinsiyet değiştirme fırsatlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu kitap ve filmler de yasaklanacak. Homoseksüel ya da transseksüellerin normal olarak gösterildiği her türden reklam da yasak kapsamına alınacak. Buna çeşitli şirketlerin LGBTİ+ bireylerle dayanışma amaçlı reklamları da dahil.

Söz konusu yasa teklifi iktidar partisinin açıklamasına göre "Çocukların doğarken aldıkları cinsel kimlik hakkını" korumayı hedefliyor. Taslakta çocuk ve gençlere yönelik cinsel saldırı suçlarında daha katı düzenlemeler de yer alıyor.

İnsan hakları savunucularından tepki

Macaristan'daki insan hakları savunucuları yasağı Rusya örnek alınarak hazırlanmış bir sansür yasası olarak niteledi. Uluslararası Af Örgütü ve birçok LGBTİ+ kuruluşunun yaptığı ortak açıklamada Fidesz partisinin "Avrupa değerlerini ihlal eden diktatörlük modellerini" kopyaladığı belirtildi. "Hükümet Rusya ya da Çin örneğini takip ederek kendi vatandaşlarına sırtını dönüyor" denilen açıklamada yasanın LGBTİ+ gençlerin ruh sağlığını tehlikeye soktuğu ve onların önleyici ve destekleyici enformasyonlara ulaşmalarını engellediği belirtildi.

Homofobik bir siyasi söyleme sahip olan sağ milliyetçi Orban hükümetinin LGBTİ+ bireylerin haklarını kısıtlaması yeni değil. Macaristan'da geçen yıl çıkarılan bir yasayla cinsiyet değiştiren vatandaşların bunu resmi belgelere geçirmesi imkansız hale getirilmişti.