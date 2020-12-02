Macaristan'da LGBT karşıtı düzenlemelere destek veren AP üyesi Szájer, 20 kişilik eşcinsel seks partisinde çantasında ekstaziyle yakalandıktan sonra istifa etti

T24 Dış Haberler

Macaristan Anayasası'ndaki eşcinsellik karşıtı düzenlemelerin yürürlüğe sokulmasında önemli rol oynayan Avrupa Parlamentosu üyesi József Szájer, geçen cuma Brüksel'de polis tarafından basılan bir eşcinsel grup seks partisinde olduğu ortaya çıktıktan sonra istifa etti

Macaristan'da iktidarda olan Viktor Orban'ın aşırı sağcı Fidesz Partisi'nin önde gelen üyelerinden olan Szájer'in katıldığı parti Koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle basıldı. Fidesz Partisi, LGBT karşıtı görüşleriyle biliniyor. Parti, Macaristan Anayasası'nda eşcinsel evliliklerin yasaklanmasında öncü rol oynamıştı.

Savcılar, bir barın üst katında düzenlenen partiye baskın yapıldıktan sonra yağmur oluğu borusundan kayarak kaçmaya çalışırken yakalanan Szájer'in çantasında uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak özür dileyen Szájer, "Uyuşturucu kullanmadım. Polise hemen orada bana test yapmalarını söyledim ancak yapmadılar. Polis üzerimde bir ekstazi hapı bulduklarını söyledi. Ancak bu hap bana ait değil, kim yerleştirdi bilmiyorum" dedi.

Szajer, cuma günü AP'nin kendisine tanıdığı dokunulmazlığı kullanmak istediğini belirtse de kendisine Koronavirüs önlemlerini ve uyuşturucu yasalarını ihlal etmekten soruşturma açıldı. AP, dokunulmazlığın sadece vekillerin resmi görevleri için geçerli olduğunu e özel hayatlarını kapsamadığını ifade etti.

Savcılar, Szajer dışında 20 kişilik partide iki kişinin daha diplomatik dokunulmazlık kullanmak istediğini söyledi.