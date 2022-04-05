Macaristan'da kamyonet trene çarptı: Ölen ve yaralananlar var

Macaristan’da bir kamyonetin trene çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Macaristan’ın güneyinde meydana gelen tren kazasında ölen ve yaralananlar oldu. Trene çarpan kamyonetin kırmızı ışıkta durmadığı belirtildi.

Tren kazasının ardından ilk kare(Kaynak: Twitter @floydcarpin)

Polis, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, henüz detay veremediklerini söyledi.

Yerel basın ise kazada en az yedi kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Trenin Kiskunfelegyhaza’dan Hodmezovasarhel’e gittiği belirtildi.

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