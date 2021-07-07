Macaristan'da "hukukun üstünlüğünün ihlali" gerekçesiyle AB fonlarının askıya alınması çağrısı yapılıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e, Viktor Orban hükûmetinde hukukun üstünlüğüne yönelik ihlallere karşı Macaristan’a Avrupa Birliği fonlarını askıya alması konusunda çağrı yapılıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu’nun bütçe kontrol komitesinden parlamenterler, Avrupa Komisyonu Başkanı’na yeni bir AB yasasını kullanarak Macaristan’da “hukukun üstünlüğü ihlalleri” nedeniyle ödemeleri askıya alması için çağrı yaptı.

Macaristan’da geçen ay geçen LGBTİ+ karşıtı yasa, Avrupa Birliği’nde tepki çekmişti. Avrupa Parlamentosu’nun bu hafta Macaristan’daki yasayı kınaması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, bunun üzerine Macaristan’a LGBTİ+’nin dışlanması üzerine hukuki işlem başlatabilecek.

Tepki çeken LGBTİ+ yasasından önce Avrupa Birliği üye ülkeler ve parlamenterler, Macaristan’ın AB fonlarını harcama şekillerine yönelik uyarılarda bulunuyordu. Fonların bir bölümünün Orban’ın damadının aldığı bir sokak lambası ihalesine, bir bölümünü de Orban’ın doğduğu köye yapılan “vintage”(eski) trene harcandığı belirtilmişti.

Fonların durdurulması çağrısı yapanlar, üç akademisyenin hazırladığı bir raporla Macaristan’da “hukukun üstünlüğü ihlalleri” olduğunun altını çizdi. Bu durumda, AB yönetimini Macaristan’a AB fonlarının durdurulması için meşruiyet kazandırıyor.