Macaristan'da bağımsız gazeteciliğin kalesi çöküyor: 'index'in neredeyse tüm çalışanları yayın yönetmeninin görevden alınmasının ardından istifa etti

Popülist Victor Orban yönetimindeki Macaristan'ın en büyük bağımsız haber kuruluşu index.hu'da görev yapan onlarca gazeteci, kuruluşun genel yayın yönetmeninin görevden alınmasının ardından istifa etti. İstifa eden gazeteciler, genel yayın yönetmeninin siyah müdahale sonucu kovulduğuna inanıyor.

index.hu'nun yaklaşık 90 kişilik editöryal ekibinin 70 üyesi cuma günü istifalarını sunduktan sonra hep beraber ofisten çıktı.

Genel yayın yönetmeni yardımcısı Veronika Munk, istifa kararıyla ilgili olarak, "Kırmızı çizgi aşıldı" dedi.

index.hu'nun internet sitesinden yayımladığı açık mektupta, "Yayın kurulu yoluna bağımsız olarak devam etmenin artık mümkün olmadığına karar kılmış ve görevi bırakma kararı almıştır" denildi.

Kurumda çalışmaya stajyer olarak başlayan ve 18 yıl boyunca index.hu'da çalışan Musk, birçok gazetecinin son kez haber merkezinden çıkarken göz yaşlarını tutamadığını ifade etti.

index.hu, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in değerlendirmesine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında basın özgürlüğü konusunda sondan ikinci sırada yer alan Macaristan'ın son büyük bağımsız medya organı olarak nitelendiriliyordu.

Kurumun çalışanları genel yayın yönetmeninin görevden alınmasından sonra "bağımsızlık-metre"yi "bağımsızlığı tehlikede"ye çekti.

index.hu, bu sene başında hükûmete yakın bir iş insanı tarafından satın alınmıştı. Birçok kişi, sitenin genel yayın yönetmeni Szabolcs Dull'un inde.hu'nun hükûmete yönelik eleştirel tavrı sebebiyle görevden alındığına inanıyor.