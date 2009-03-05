Macaristan borsası 5 yılın en düşük seviyesinde

Macaristan borsası bugün 10 bin puanın altına düşerek son beş yılın en düşük seviyesine indi.



Bugün tüm Avrupa genelinde yaşanan borsa düşüşlerinden Budapeşte borsası da nasibini aldı. Budapeşte borsası bugün öğle saatlerinde yüzde 2,5 düşüşle 9.782 puana inerek son beş yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.



Budapeşte borsasının en son 2004 yılında bu rakamlarda olduğu açıklanırken, borsada bugün en fazla düşüşü, yüzde 5,85'le Macaristan'ın en büyük bankası olan Macaristan Tasarruf Sandığı (OTP) yaşadı.



Öte yandan düşüşlerden ülke parası forint de nasibini aldı. Sabah saatlerinde 1 avro 306 forint civarındayken, öğleden sonra yüzde 2 değer kaybeden milli para 312 forint'e düştü.



