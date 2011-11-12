-Macaristan basını Türkiye-Hırvatistan maçına geniş yer ayırdı BUDAPEŞTE (A.A) - 12.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın dün gece Türk Telekom Arena Stadı'nda Hırvatistan karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet, Macaristan medyasında geniş yer buldu. Macaristan'ın en önemli günlük spor gazetesi olan Nemzetisport, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçına ilişkin olarak, ''Hırvatlar Türkiye'yi nakavt ederek, finallerin kapsını açtı'' başlığını attı. Gazete, dün geceki maçta Türkiye'nin tanınmayacak derecede kötü futbol oynadığını, ünlü Hollandalı teknik direktör Hiddink'in yenilen gollere tepkisiz kalmasının ise Türkleri çılgına çevirdiğini yazdı. Macaristan'daki diğer gazete ve internet siteleri ise ''Hırvatlar Türkler'i yere serdi'', ''Hırvatlar'ın Türkiye intikamı acı oldu'', ''Hırvatlar finallerde gibi'', ''Türkiye artık mucizelere kaldı'' başlıkları atarken, Hırvatistan'ın dünyaya nasıl kontratak futbol oynanacağının dersini verdiğini, Türkiye'nin yedek kulübesinin ise maçı adeta film seyreder gibi izlediği yorumlarına yer verdi. Macar spor medyası, Türkiye'nin Hırvatistan ile 15 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçına turist olarak gideceğini de iddia etti.