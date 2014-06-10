Macaristan basın özgürlüğü için sokakta

Macaristan'da bir haber sitesi editörü ve çalışanlarının bakanın yutdışı harcamalarını haber yapmasının ardından işten çıkarıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, hükümetin medyaya gözdağı vermek amacıyla reklam gelirlerine vergi getirildiği bildirildi.

BİR BAKANIN YURT DIŞI HARCAMALARINA DAİR HABER BAŞINI YAKTI

Origo adlı internet sitesinde bir bakanın yurt dışı harcamaları hakkında çıkan haber sonrası işine son verilen editörle birlikte çalışanların büyük bir bölümü de işten ayrıldı.

'HÜKÜMET MEDYAYA GÖZDAĞI VERMEK İSTİYOR'

Bunun, başlı başına basın özgürlüğünün kısıtlanması olduğunu belirten eylemcilerden biri hükümetin medyaya gözdağı vermek istediği görüşünü dile getirdi. Bir diğeri ise ‘gösterilerin sayısının artması halinde seslerini duyurmaya başlayacaklarını ve hükümetin hataları kabul etmese dahi en azından bazı şeylerin değişeceğini umduklarını’ ifade etti.

DAHA FAZLA YATIRIM YAPABİLME KARŞILIĞINDA…

İddialara göre haber sitesinin sahibi Alman Deutsche Telekom ülkede daha fazla yatırım yapabilme karşılığında hükümetin isteğini yerine getirerek editörün işine son verdi. Nitekim hükümetin medyaya karşı tutumunu eleştiren eylemciler parlamento önündeki protesto gösterisinin ardından Deutsche Telekom’un genel merkezine yürüdü.