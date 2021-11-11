Macaristan Başbakanı, Türkiye'ye ait tarihi eserleri Erdoğan'a teslim etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 29 Eylül 2016 tarihinde Macaristan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 101 parça tarihi eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Budapeşte Sanat Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelenmiş, güvenlik güçlerinin 2015 yılında Ağrı Patnos'ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen bazı eserler ile Macaristan'da bulunanlar üzerinde benzer sarı tortunun yer aldığı ve bu durumun, eserlerin aynı gruba ait olduğunu gösterdiği tespit edilmişti.

Büyük çoğunluğu bronzlardan oluşan eserlerin, Urartu dönemine ve Türkiye'ye ait olduğu anlaşılmıştı. Macaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan buluntu grubu arasında, benzeri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen boğa başlı kazan, çeşitli silahlar ve taşıt aksamları ile at koşum takımları bulunuyor.

Urartulu krallar veya yüksek sınıflara ait olduğu düşünülen eserler gerek buluntu durumu gerekse çeşitliliği açısından Urartu arkeolojisi için sıra dışı buluntu grubu olarak değerlendiriliyor.

Macaristan, daha önce de 25 Şubat 2021'de, aralarında savaş arabası parçaları, mobilya aksamı, mermer figürün ve sikkelerin yer aldığı, Anadolu kökenli 413 eseri Türkiye'ye iade etmişti.