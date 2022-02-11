Macaristan Başbakanı Orban, seçim kampanyasını güçlendirmek için Trump'ı davet etti

Aşırı sağcı Macaristan Başbakanı Victor Orban, kendi yeniden seçim kampanyasını güçlendirmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Budapeşte'ye davet etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Orban hükûmetine yakın düşünce kuruluşu Centre for Fundamental Rights, eski ABD Başkanı Trump'a bir davet gönderdi.

Macaristan, 3 Nisan'a seçime gidecek ve iktidardaki Fidesz Partisi'nin karşısında muhalefet koalisyonu yer alacak. Muhalefet bloğu, Orban'ın 12 yıllık başbakanlık sürecinde karşısına çıkan en büyük zorluk olarak değerlendiriliyor.

The Guardian'a konuşan hükûmet kaynağı "Fidesz Partisi içindekiler, mart ayında Trump gelirse çok memnun olur" dedi. Kaynak, Trump'ın henüz davete yanıt vermediğini söyledi.

Orban, 2016 yazından bu yana Trump'a olan desteğini açıkça ifade ediyor.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den bir kaynak, Trump'ın Covid'e yakalanma endişesiyle yurt dışına gitmekten çekindiğini söyledi.