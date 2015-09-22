Macaristan Başbakanı Orban: Mülteci akını nedeniyle sınırlarımız tehdit altında

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mülteci akınının Avrupa'nın sınırlarını tehdit ettiğini söyledi.

Orban, göçmenlerin "kapıları kırdığını ve krize karşı birleşik bir tavır sergilenmesi gerektiğini" ifade etti.

Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya bakanları, AB'nin karşı çıktıkları kota sistemini görüşmek için bir araya geldi.

Bazı AB ülkeleri, göçmenlerin AB ülkeleri arasında daha eşit paylaştırılmalarını istiyor.

Yunanistan, İtalya ve Macaristan'daki 120 bin göçmenin ülkeler arası paylaştırılarak yerleştirilmelerine Almanya ve Fransa destek çıkıyor.

Macaristan Başbakanı Orban ise, parlamentosunun göçmen kriziyle mücadele için orduya daha fazla yetki tanımasından önce yaptığı konuşmada göçmenler için "Bizi istila ediyorlar.

Yalnızca kapıları çalmakla kalmıyor, hepimizin üzerine kapıları yıkıyorlar. Sınırlarımız tehdit altında, Macaristan yani tüm Avrupa tehdit altında" dedi.

Macaristan'da parlamentonun onayından geçen yeni yasa, orduya sınırlarda göçmenlere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanma yetkisi veriyor.

AFP'nin haberine göre yeni yasayla beraber, polise yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri düşünülen göçmenlerin bulunması için özel mülklere giriş ve arama izni de tanınıyor.

Prag'da Pazartesi günü düzenlenen toplantılarda Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, Doğu Avrupa ülkeleri dış işleri bakanlarının AB'li ortaklarıyla anlaşmaya varmakta 'kesinlikle kararlı' olduklarını belirtti.

AB İçişleri Bakanları da Salı günü Brüksel'deki görüşmelerde Yunanistan, İtalya ve Macaristan'daki göçmenlerin nereye yerleştirilebileceklerini ele alacak.

Çarşamba günü de Avrupalı liderler olağanüstü toplantı için bir araya gelecek.