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Dünya

Macaristan Başbakanı: Hristiyan Avrupa istiyoruz

"Eski, çok kültürlülük öncesi muhteşem Avrupa'yı geri alıp alamayacağımız şimdi belli oluyor"

24 Ekim 2017 01:47

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, milyonlarca mülteci ve göçmenin Avrupa'yı istila ettiğini ileri sürerek, "Güvenli, adil, sivil, Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz" dedi.

Orban, 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı'nın 61'inci yıl dönümü nedeniyle Budapeşte düzenlenen programda konuşma yaptı.

Milyonlarca mülteci ve göçmenin Avrupa'yı istila ettiğini savunan Viktor Orban, bu plana sadece Orta Avrupa ülkelerinin karşı çıktığını belirterek, ''Bugün Avrupa'da mülteci bulunmadığı son bölge, Orta Avrupa kaldı.'' diye konuştu.

Avrupa'da düzenlenen seçimlerin kıtanın kaderini belirleyeceğini, çünkü halkların Avrupa bürokratlarından yönetimi alıp almamalarının söz konusu olduğunu kaydeden Orban, ''Eski, çok kültürlülük öncesi muhteşem Avrupa'yı geri alıp alamayacağımız şimdi belli oluyor. Güvenli, adil, sivil, Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Viktor Orban, Avrupa'daki seçimlerin önemli olduğunu da vurgulayarak, mültecilerin ve Avrupa Birleşik Devletleri fikrinin ise engellenebileceğini sözlerine ekledi.

 
 

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