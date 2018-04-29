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BBC Türkçe

Macaristan Başbakanı: "Erdoğan'a saygı göstermemiz lazım"

"Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'ye bağlı olduğunu" söyleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban verdiği bir demeçte, "Türkiye Cumhurbaşkanına saygı göstermemiz lazım" dedi. Viktor Orban daha önce Macaristan tarihini anımsatarak, "Tarih güvenliğimizin sadec

29 Nisan 2018 20:30

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar televizyonuna verdiği bir demeçte "Türkiye Cumhurbaşkanına saygı göstermemiz lazım. Bu özellikle de Avrupa'nın güvenliğinin doğrudan Türkiye'ye bağlı olduğu için çok önemlidir. Türk-Macar ilişkilerinin mükemmel olması Macaristan ulusal güvenliğinin bir parçasıdır" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Recep Tayyip Erdoğan arasında Pekin'de yapılan ikili görüşmenin ardından, iki liderin karşılıklı olarak resmi ziyarette bulunacakları da açıklandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba türbesinin yakın bir tarihte gerçekleşecek olan resmi açılışına katılacak. Daha sonra da Macar Başbakanı Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Viktor Orban daha önce Macaristan tarihini anımsatarak, "Tarih güvenliğimizin sadece ve sadece Türkiye'nin eline teslim edilmesinin doğru olmadığını gösteriyor" demişti.

Bektaşi Gül baba türbesi, Osmanlı döneminden kalan coğrafi olarak en batıdaki türbe olma özelliği nedeniyle özel bir öneme sahip.

Türbe, Türkiye'nin restorasyonun giderlerini üstlenmesi sonucunda geçtiğimiz yıl yeniden onarılmaya başlanmıştı. Budapeşte'nin merkezindeki ve bulunduğu tepeye de adını veren türbe restorasyonu tamamlandığında çevresindeki büyük tesislerle önemli bir merkez olacak.

Öte yandan Avrupa Birliği içinde özellikle mülteciler ve Rusya ile ilişkiler konusunda aykırı görüşleriyle tanınan Viktor Orbán, Pekin toplantısı ardından Avrupa Birliği içinde yine tartışma yaratacak görüşler dile getirdi.

Orbán, Batı'nın artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğini, çünkü küreselleşmenin ilk aşamasının artık geride kaldığını söyledi.

Orbán, "Doğu ve özellikle de Çin artık Batı'yı yakaladı. Dünya artık Öğretmenler ve Öğrenciler diye ikiye ayrılmıyor. Batı'nın artık Doğu'ya insan hakları veya piyasa ekonomisi dersleri vermesinin zamanı geçti. Bugün artık herkes olduğu gibi kabul edilmeli, herkese eşit fırsatlar verilmeli" dedi.

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