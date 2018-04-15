Macaristan ayakta: Orban benim başkanım değil!

Macaristan’da on binlerce kişi, otoriter eğilimleriyle tanınan ve bağımsız medyayı bastırdığı için eleştirilen Victor Orban’ın geçen haftaki seçimlerde anayasayı değiştirmesine elverecek çoğunluğu kazanmasına karşı sokağa döküldü. Gösterinin organizatörleri oyların yeniden sayılmasını, medya özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini, yeni bir seçim yasasının hazırlanmasını istedi. Organizatörlerin Facebook sayfasında sıralanan taleplerden biri de, muhalefet partilerinin seçim öncesindeki gibi kendi aralarında tartışmayı bırakıp, etkili bir işbirliği sergilemesiydi.

"Çoğunluk biziz"

Duvar'da yer alan haberde, başkent Budapeşte’de düzenlenen gösterinin, Macaristan’ın son yıllarda sahne olduğu en büyük eylemlerden biri olduğu belirtiliyor. Gün içinde başlayan eylemde onbinlerce kişi, kent merkezindeki opera binasının önünde toplanıp Tuna Nehri kıyısındaki Parlamento binasına yürüdü. Eylemciler hem Macaristan bayrakları, hem de Orban’ın otoriter eğilimleri ve göçmen karşıtı seçim kampanyası nedeniyle ters düştüğü Avrupa Birliği’nin bayraklarını taşıdı. Bazı pankartlarda, “Benim başkanım değil” ve “Çoğunluk biziz” gibi sloganlar dikkat çekti.

Reuters ajansı, Orban’ın kendisinin geçen hafta seçimlerden önceki kapanış mitingindeki yaş ortalamasının aksine, muhalif göstericilerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğu yorumunu yaptı. Ajansa konuşan 26 yaşındaki Palma, soyadını vermekten kaçınarak, “Seçim sonuçlarından hayal kırıklığına uğradım. Sonuçların temiz olmadığını da düşünüyorum” dedi. Palma muhalefeti de eleştirerek, “Feci bir haldeler. Bu kadar zayıf olmaları, uzlaşamamaları, bizim için güçlerini birleştirmek yerine birbirlerine yüklenmeleri korkunç” tepkisini gösterdi.

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Ne olmuştu?

Göçmen karşıtı bir seçim kampanyası yürüten, kampanya sürecinde rakipleriyle birebir tartışmadan kaçınarak sadece mitinglere ağırlık veren Orban, geçen haftaki genel seçimlerde 199 koltuklu parlamentoda 133 koltuk kazandı. Orban bu sonuçlarla, üçüncü kez üst üste başbakan seçildi ve anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaştı.

Orban’ın oylarının büyük çoğunluğunu kırsal kesimlerden ve nüfusun daha yaşlı bölümünden aldığı belirtilirken, Macar devlet televizyonunda çalışan bir dizi gazeteci bu hafta içi haberleri başbakan lehine manipüle etmek yönünde talimat aldıklarını itiraf etmişti.