Macaristan, Avusturya, Belçika, Hollanda: Avrupa ülkelerinde binlerce kişi Koronavirüs kısıtlamalarına karşı sokağa çıktı

Macaristan, Avusturya ve Belçika'da binlerce kişi hafta sonu sokaklara çıkarak Koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti. Üç ülkede de eylemciler, Koronavirüs kısıtlamalarının ekonomi ve sosyal yaşama olumsuz etkilerine tepki gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis pazar günü gerçekleşen eylemlerde 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Belçika, Koronavirüs salgınında en yüksek ölümo oranına sahip ülkelerden biri oldu. Ülkede ekim ayından bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Belçika'nın komşusu Hollanda'da da son haftalarda Koronavirüs kısıtlamalarına karşı eylemler gerçekleşiyor. Geçen hafta şiddetli eylemlerin görüldüğü Hollanda'da dün farklı bir stratejiye gidilerek "beraber kahve içme eylemi" yapıldı. Apeldoorn şehrinde yaklaşık 400 kişi bir araya gelerek protesto etti. Amsterdam'da da kısıtlama karşıtı eylemler sakin geçti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 5 bin kişi yürüyüş yasağını delerek eylem yaptı. Viyana'daki eylemleri aşırı sağcı FPOE Partisi düzenledi. Katılımcıların çoğu maske önlemine uymadı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ise konaklama ve hizmet sektörünün durma noktasına gelmesine karşı tepki gösteren işçiler sokağa çıktı.