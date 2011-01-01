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Dünya

MACARİSTAN AB'NİN YENİ DÖNEM BAŞKANI BUDAPEŞTE (A.A)

01 Ocak 2011 19:31

-MACARİSTAN AB'NİN YENİ DÖNEM BAŞKANI BUDAPEŞTE (A.A) - 01.01.2011 - Macaristan, AB'nin dönem başkanlığını Belçika'dan devraldı. Bu görevi 6 ay boyunca sürdürecek olan Macaristan, daha sonra bu görevi Polonya'ya devredecek. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, 6 ay boyunca sürdürecekleri AB dönem başkanlığı süresince Macaristan'ın başta ekonomik konular olmak üzere faal bir rol üstleneceğini bildirdi. Kendi dönemlerinde AB'nin resmi parası avroyu güvenilir hale getirmek için çaba sarf edeceklerini belirten Orban, hem Macaristan'da, hem de Romanya, Bulgaristan ve diğer AB ülkelerinde yaşayan Roman vatandaşların eğitim ve hayat şartlarının yükseltilmesi için çalışmak istediklerini belirtti. Orban, Hırvatistan'ın, kendi dönemlerinde tüm şartları yerine getirerek yeni AB ülkesi olmasını istediğini, öte yandan diğer Balkan ülkelerinin AB'ye yakınlaşması için gayret göstereceklerini ifade etti. AB'nin genişleme politikalarında ilerleme kaydetmek istediklerini açıklayan Orban, Türk politikacılarla yaptığı görüşmelerde, Macaristan'ın şimdiye dek Türkiye'nin verdiği desteği unutmayacağını, kendilerinin de Türkiye'nin AB üyesi olması için tam destek verdiklerini belirtti. Macar Başbakan Orban, AB'nin genişleme haritasında Türkiye'nin de yeri olduğunu, ülkelerinde hem hükümetin, hem de muhalefet partilerinin Türkiye'ye bu konuda tam destek verdiklerini kaydetti.

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