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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan AB mülteci politikası için sandık başında

Macaristan'da Avrupa Birliği'nin zorunlu mülteci kotası için bugün referandum yapılıyor.

02 Ekim 2016 15:01

AB mülteci kota uygulamasına göre Macaristan'ın 2015'te Brüksel tarafından üye ülkelere paylaştırılması öngörülen 160 bin mülteciden yalnızca yaklaşık 2 bin 300'ünü alması öngörülmüştü. Ancak Macaristan kota uygulamasının başlatılmasından bu yana tek bir sığınmacıyı dahi ülkeye kabul etmedi. Başbakan Viktor Orban'ın sağ muhafazakâr hükümeti aylardır Birlik içinde sığınmacı kota uygulamasını kesin bir dille reddediyor. Bir yıl önceki mültecilerin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında paylaştırılmasıyla ilgili oylamayı kaybeden Viktor Orban Viyana'da düzenlenen mülteci zirvesinden sonra, "Bizi kandırdılar. Mani olmazsak yine kandırırlar”, demişti.

‘'Orban halk arasında korku salıyor''

Orban hükümeti ülkenin payına düşen sığınmacıları ülkeye almak istememelerine başlıca gerekçe olarak terör endişesini gösteriyor. İnsan hakları örgütleri ise mültecilerle birlikte teröristlerin de ülkeye sızacağını savunan hükümetin bu argümanını halk arasında korku salmakla eleştiriliyor.

2015 yılında yaklaşık 440 bin sığınmacı Macaristan üzerinden Orta Avrupa'ya geldi. Orban sığınmacıların geçişini engellemek için önce Sırbistan sınırına tel örgüler çektirerek kapatmıştı. Bunun üzerine Hırvatistan rotasını izlemek isteyen sığınmacıları ise bu komşusuyla da sınırı kapatarak engelledi.

‘'Sığınmacılar Avrupa'nın yaşam biçimine tehdit oluşturuyor''

Anketlerin hemen hemen tümü sandıktan AB mülteci politikasına ‘'hayır'' cevabı çıkacağına işaret ediyor. Ne var ki, referandumun geçerli olabilmesi için seçmenin en az yüzde 50'sinin sandık başına gitmesi gerekiyor. Ancak Publicus Enstitüsü'nün yaptığı bir ankete katılan bin kişiden yalnızca yüzde 46'sı sandığa gideceğini belirtmişti.

Macaristan Başbakanı, seçimlere bir gün kala sığınmacı paylaşımını reddeden söylemlerini yinelemiş ve sığınmacıların Avrupa'nın güvenliği ve yaşam biçimini tehdit ettiğini öne sürmüştü.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, AFP / SÖ, BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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