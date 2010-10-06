Macarisatan kimyasal çamur ile boğuşuyor...

T24

Kimyasal maddeler içeren kızıl renkli çamurun 4 farklı yerleşim yerini etkilediği belirtiliyor.Kimyasal çamurla temasa geçen 4 kişinin, vücutlarında oluşan yanıklar yüzünden hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı kaydedildi.Kimyasal çamur yüzünden Ajka’da 19 cadde kapatıldı, 230 ev boşaltıldı.Macaristan Afet Dairesi yetkilileri ve Macaristan Savunma Bakanlığı’na bağlı askerlerin, yayılan kimyasal çamuru kontrol altına alma ve temizleme çabalarını sürdürdüğü belirtiliyor.