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Dünya

Macarisatan kimyasal çamur ile boğuşuyor...

Macaristan bir alüminyum fabrikasındaki iki setin yıkılmasıyla, kimyasal çamur, 4 yerleşim yerini tehdit etmeye başladı...

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Macaristan’ın batısındaki Ajka kentinde bir alüminyum fabrikasındaki iki setin yıkılmasıyla, yüzlerce metreküp kimyasal kızıl çamur çevreye yayılırken, 4 kişi öldü, 120 kişi yaralandı, kayıp 7 kişi ise aranıyor. 

Fabrika kente dehşet saçtı

Fabrika kente dehşet saçtı

Kimyasal maddeler içeren kızıl renkli çamurun 4 farklı yerleşim yerini etkilediği belirtiliyor. 

Fabrika kente dehşet saçtı

Kimyasal çamurla temasa geçen 4 kişinin, vücutlarında oluşan yanıklar yüzünden hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı kaydedildi. 

Fabrika kente dehşet saçtı

Kimyasal çamur yüzünden Ajka’da 19 cadde kapatıldı, 230 ev boşaltıldı.

Macaristan Afet Dairesi yetkilileri ve Macaristan Savunma Bakanlığı’na bağlı askerlerin, yayılan kimyasal çamuru kontrol altına alma ve temizleme çabalarını sürdürdüğü belirtiliyor. 

Fabrika kente dehşet saçtı

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