Macar yetkililer, Türk sporcuların iltica ettiği iddiasını yalanladı

5-10 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Halk Oyunları Yaza Veda" etkinliğine davet edilen 16 kişiden 11'inin geri dönmeyerek Macaristan'da iltica başvurusunda bulunduğu şeklindeki iddialar Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından yalanlandı.

Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, ''Grubun üyeleri Macaristan'da iltica başvurusunda bulunmadı.'' ifadelerine yer verdi.

Kasım ayı başında Macaristan'daki festivale Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği aracılığıyla giden 16 kişiden 11'inin geri dönmediği şeklinde iddia edilmiş, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Macaristan'a giden sporcuların iltica ettiği iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.