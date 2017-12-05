T24 LogoT24 Logo
Gündem

Macar yetkililer, Türk sporcuların iltica ettiği iddiasını yalanladı

Macaristan'a giden sporcuların iltica ettiği iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

05 Aralık 2017 21:12

5-10 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Halk Oyunları Yaza Veda" etkinliğine davet edilen 16 kişiden 11'inin geri dönmeyerek Macaristan'da iltica başvurusunda bulunduğu şeklindeki iddialar Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından yalanlandı.

Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, ''Grubun üyeleri Macaristan'da iltica başvurusunda bulunmadı.'' ifadelerine yer verdi.

Kasım ayı başında Macaristan'daki festivale Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği aracılığıyla giden 16 kişiden 11'inin geri dönmediği şeklinde iddia edilmiş, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Macaristan'a giden sporcuların iltica ettiği iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.

ETİKETLER

Macaristanilticahalk oyunları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24