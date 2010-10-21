-MACAR TELEKOM'A 1 MİLYON DOLAR PARA CEZASI BUDAPEŞTE (A.A) - 21.101.2010 - Macaristan Ekonomi Rekabet Kurumu, müşterilerini aldattığı gerekçesiyle Macar Telekom şirketine 200 milyon forint (1 milyon dolar) para cezası kesti. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Macar Telekom şirketinin müşterilerine SMS aracılığı ile araba kazanma yarışması düzenlediğini, araba kazanmak isteyen yüz binlerce kişinin tanesi 1,5 dolardan SMS yolladığını, Macar Telekom'un müşterilerini kandırarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle ceza kesildiğini bildirdi. Kurumun kendisine kestiği 1 milyon dolarlık para cezasını mahkemeye taşıyan Macar Telekom, mahkeme tarafından da haksız görülerek para cezasının ödemesine karar verildi.