Macar polisinden parmak izi vermek istemeyen göçmenlere gazlı müdahale!

Macaristan polisi, Sırbistan sınırındaki Roszke kampında protesto gösterisi düzenleyen göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis, kayıtları yapılmak istenen göçmenlerin, Macaristan'a sığınma talebi sayılacağı düşüncesiyle parmak izi vermek istemediklerini, protestoların uygulamaya karşı çıktığını duyurdu.

BBC'nin Sırbistan sınırından bildiren muhabiri Edward Thomas, göçmenlerin çoğu, Macaristan üzerinden Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine geçmek istediğini aktarıyor.

AFP haber ajansına konuşan emniyet sözcüsü Szabolcs Szenti, polisin Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı mülteci kampı Roszke'yi terk etmek isteyen yaklaşık 200 göçmene göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyledi ve "Polis durumu sakinleştirmeye çalışıyor fakat göçmenler bağırmaya devam ediyor" dedi.

Polis, Salı günü çoğu Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan olmak üzere en az 2 bin 533 göçmenin Sırbistan'dan Macaristan'a girdiğini ve kayıt yaptırdığını belirtip birçoğunun da inşası tamamlanmayan sınır hattındaki tel örgüler arasındaki boşluktan geçtiğini söyledi.

Diğer yandan hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, Macaristan parlamentosunun gelecek hafta göçmen akınına karşı bölgeye asker konuşlandırmayı gündeme alabileceğini ifade etti.

'Ordu görevlendirilebilir'

Kovacs, "Macaristan hükümeti ve ulusal güvenlik kabinesi, Macaristan ve AB sınırının korunması için ordunun nasıl kullanılabileceğini görüştü" dedi.

Ordunun görevlendirilmesi için Macaristan parlamentosunun onayı gerekiyor.

Reuters haber ajansına konuşan sınırı geçmeye çalışan bir Suriyeli, "Çok açız, yemek yok, çocuklar için ilaç yok, hiçbir şey yok. Bir de çok yorgunuz. Almanya'ya veya İngiltere'ye gitmek istiyoruz. Her yerde polis var. Hiçbir şey yapamıyoruz, şimdi kaçacağız" dedi.

Macaristan emniyet müdürlüğü yetkilisi Karoly Papp, güney sınırında 2016 polisten oluşan altı özel sınır güvenlik devriye birimlerinin görevlendirildiğini ve birliklere havadan da helikopter desteği verildiğini söyledi.

Yetkili, Sırbistan sınırında ihtiyaç duyulması halinde at ve köpekler de konuşlandırılabileceğini ekledi.

Bu yılın başından bu yana Sırbistan'dan Macaristan'a giren göçmen sayısının 140 bini aştığı belirtiliyor.

Almanya göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkelerin başında geliyor.

BBC'nin Berlin'den bildiren muhabiri Jenny Hill, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Almanya'nın sağcı eylemlerin tırmandığı doğu kenti Heidenau'ya ziyaretinin göçmenlere yönelik gerilimi dindirme amaçlı olduğunu belirtiyor.

Geçen haftasonu aşırı sağcılar ve Neo-Naziler göçmenlerin bulunduğu bir merkeze şişeler ve havai fişeklerle saldırmıştı.