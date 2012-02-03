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Ekonomi

Macar Hava Yolları (Malev) iflas etti BUDAPEŞTE (A.A)

03 Şubat 2012 12:36

-Macar Hava Yolları (Malev) iflas etti BUDAPEŞTE (A.A) - 03.02.2012 - Macar Hava Yolları (Malev) bu sabah itibarıyla resmen iflas etti. Malev Yönetim Kurulu Başkanı Janos Berenyi, Macar hükümetinin Malev'in iflas etmemesi için elinden geleni yaptığını, krizin atlatılması için çalıştıklarını, ancak tüm çabalarına rağmen gerekli maddi desteği bulamadıklarını belirterek, artık yapacakları bir şey olmadığını, iflaslarını verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle biriken borçları nedeniyle ödeme zorluğu çekmeye başlayan Malev'in bu hafta başı itibarıyla her an iflas edebileceği konuşuluyordu. Malev Yönetim Kurulu Başkanı Berenyi, 3 gün önce yaptığı basın toplantısında, ''Panik yapmayın, şimdilik tüm seferlerimizi aksaklık olmadan gerçekleştiriyoruz'' açıklamasında bulunmuştu. Malev'in borcunun 60 milyar forint (200 milyon avro) olduğu, Avrupa Birliği'nin kabul etmemesi üzerine Macar hükümetinin Malev'e maddi katkıda bulunamadığı için iflasın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

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