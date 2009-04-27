Macar basınında Meye manşetlerde

Turkcell Süper Lig'de dün akşam İstanbul'da oynanan maçta Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, Macar spor basınının konusu oldu.



Ara transfer döneminde Macaristan Birinci Lig kulüplerinden Zalaegerszeg'den Ankaraspor'a yaklaşık 1 milyon Avro'ya transfer edilen siyahi forvet Roguy Meye'nin son dakikada attığı golle 2 puan kaybeden Galatasaray, Macar spor basınının manşetlerine çıktı.



Ülkenin tek günlük spor gazetesi olan Nemzetisport, ''Eski Zalaegerszegli Meye, Galatasaray'ı son dakikada yıktı'' başlığını atarken, haberin devamında ise ''Meye, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'a da gol attı'' denildi. Macar spor gazetesi, ''Galatasaray'ın cezası nedeni ile seyircisinden yoksun çıktığı maçta bıraktığı iki puanla şampiyonluk ümitleri yıkıldı'' diye yazarken, maçın gollerini de internet sitesinden okuyucularının izlenimine sundu.



Pepsifoci ise ''Eski Zalaegerszegli Meye, Galatasaray'ın kalesini de fethetti'' başlığını atarken, ''Galatasaray şampiyonluk yolunda havlu attı'' görüşünü aktardı.