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Spor

Macar basını: ''Beşiktaş Maccabi'yi nakavt etti'' BUDAPEŞTE (A.A)

16 Eylül 2011 14:47

-Macar basını: ''Beşiktaş Maccabi'yi nakavt etti'' BUDAPEŞTE (A.A) - 16.09.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde (E) Grubu'nda oynanan ilk maçta İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet, Macar basınında da geniş yer buldu. Nemzetisport gazetesi, ''Beşiktaş Maccabi'yi nakavt etti'' başlığı attığı haberin detayında ise ''Beşiktaş, İsrailli rakibi Maccabi'yi İnönü Stadı'na gömdü'' ifadelerini kullandı. Maçın yıldız oyuncularının Portekizli Hugo Almedia ve Quaresma olduğunu yazan Nemzetisport, Beşiktaşlı taraftarların adeta gole doyduğu yorumunda bulundu. Macaristan'daki diğer gazete ve internet sitelerinde de siyah-beyazlıların Maccabi Tel-Aviv karşısında baskılı bir futbol ortaya koyduğunu, maçın skorunun Beşiktaş lehine daha fazla olabileceğini, özellikle Quaresma'nın asistleri ve Almedia'nın ilk yarıda attığı gollerle takımını ateşleyen futbolcular olduğu ifadeleri yer aldı.

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