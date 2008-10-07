Macar bakandan etik siyaset istifası

Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarında dün iki trenin çarpışmasıyla meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne, 26 kişinin de yaralanmasına neden olan kazadan birkaç saat sonra Macaristan Ulaştırma Bakanı Pal Szabo ile Macaristan Demiryolları Genel Müdürü Miklos Karamas görevlerinden istifa ettiler.



Türkiye’de ise 4 yıl içinde toplam 56 kişinin ölümüne 220 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman istifayı düşünmedi.



Macar Yardım Servisi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, başkente 40 kilometre mesafede bulunan Monorierdo kasabasında meydana gelen kazada şehiriçi ulaşımda kullanılan bir yolcu treni, önünde yol alan ve Nyiregyhaza kentinden Budapeşte’ye giden diğer şehirlerarası yolcu trenine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.



Miliyet gazetesinin haberine göre, uzmanlar, kazanın büyük bir ihtimalle yavaş seyreden öndeki trenin yanlış sinyal vermesinden kaynaklandığını, ancak kesin nedenin yapılacak araştırmalarla belirleneceğini söyledi. Ancak Ulaştırma Bakanı Szabo ve Macaristan Demiryolları Genel Müdürü Miklos Karamas soruşturmanın sonucunu beklemeden görevlerinden istifa ettiler. Başbakan Ferenc Gyurcsany de istifaları hemen kabul etti.



Bizde istifa geleneği yok



Türkiye’de 22 Temmuz 2004’te İstanbul-Ankara seferini yapan “hızlandırılmış” trenin Sakarya Pamukova’da raydan çıkması sonucu 39 kişi öldü, 95 kişi yaralandı. Aynı yıl 11 Ağustos’ta Tavşancıl’da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi can verirken 88 kişi yaralandı. Son olarak 27 Ocak 2008 tarihinde Kütahya’nın Altıntaş ilçesi yakınlarında meydana gelen tren faciasında da 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.



Koltuğuna geri döndü



Eleştirilerin hedefindeki Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Ben zor anlarda bırakıp kaçacak adam değilim” diyerek istifa etmeyeceğini açıkladı. Pamukova’daki kazanın ardından görevden alınan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise bir süre sonra koltuğuna geri döndü. Karaman’ın, Kütahya’daki kazanın ardından söylediği “Allah bir daha böyle kazalar göstermesin” sözü de akıllara kazındı.