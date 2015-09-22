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Dünya

Macar Bakan'dan AB'nin göçmen kararına tepki: Çok yakında kralın çıplak olduğunu göreceğiz!

Avrupa Birliği, 120 bin göçmenin paylaştırılması yönünde karar aldı

22 Eylül 2015 23:32

Avrupa Birliği, 120 bin sığınmacının Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılması konusunda uzlaşma sağladı. 120 bin sığınmacıdan 50 bin 400'ü Yunanistan'dan ve 15 bin 600'ü İtalya’dan alınarak farklı ülkelere yerleştirilecek. Geri kalan 54 bin mültecinin büyük çoğunluğunun Macaristan, Hırvatistan ve Avusturya’dan alınması bekleniyor. Bu kişilerin acil sığınma ihtiyacı duyan, tehlike altındaki sığınmacılar arasından seçilmesi planlanıyor.

Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanlarının Brüksel’de yaptığı mülteci krizi zirvesinde sığınmacıların üye ülkeler arasında paylaştırılması yönünde uzlaşıya varıldı. Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Macaristan öneriye karşı oy kullanırken Finlandiya çekimser kaldı.

Kararı Twitter hesabı üzerinden duyuran Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Milan Chonavec kendi ülkesinin karşı çıktığını belirtti. Chonavec, "Çok yakında kralın çıplak olduğunu göreceğiz. Bugün muhakeme yeteneği yitirildi" dedi.

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