-MAÇA HELİKOPTER MOLASI BEYPAZARI (A.A) - 06.10.2010 - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde beyin kanaması geçiren kişiyi almaya gelen ambulans helikopter stada inince, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'taki Beypazarı Şekerspor-Sarıyer maçına 10 dakika ara verildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Fatma Uysal (65), Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uysal'a burada yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmesine karar verilmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter istendi. İlçeye gelen ambulans helikopterin inebileceği en uygun yer stat olduğu için o sırada stattaki Beypazarı Şekerspor-Sarıyer arasındaki Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup mücadelesine 10 dakika ara verildi. Uysal, stada inen ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, maça kaldığı yerden devam edildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor ile Çorumspor arasında geçen ay yapılan 1. kademe maçına da yaralı bir vatandaşı almaya gelen ambulans helikopterin stada inmesi nedeniyle 10 dakika ara verilmişti.