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Spor

Maça gelene ''çanta'' bedava  ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 15:25

-Maça gelene ''çanta'' bedava  ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü yönetimi, hafta sonu yapılacak Orduspor maçına gelecek kadın taraftarlara ücretsiz çanta dağıtacak.  Ankaragücü'nün taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Abdullah Karaata yaptığı açıklamada, kendileri açısından büyük önem taşıyan Orduspor maçında Ankaralı kadınların güçlü sesine ve desteğine ihtiyaç duyduklarını bildirdi.  Tüm sarı-lacivertli taraftarları anneleri, eşleri, kız arkadaşları veya kız kardeşleriyle birlikte maça davet ettiklerini belirten Karaata, ''Yönetim kurulu olarak aldığımız kararla bu karşılaşmaya gelecek her kadın taraftarımıza kendilerinin veya çocuklarının kullanabileceği bir çanta hediye edeceğiz'' diye konuştu.  Karaata, kadın taraftarların stada girdikten sonra görevlilere maç biletlerini gösterip çantalarını alabileceklerini kaydetti.

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