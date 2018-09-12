T24 LogoT24 Logo
Spor

Maça gelen taraftarlara sınırsız içecek

Manchester City, kadın futbol takımına ilgiyi yükseltmek istiyor

12 Eylül 2018 21:57

Manchester City, kadın futbol takımının maçlarını izlemeye gelen taraftarlara sınırsız soğuk ve sıcak içecek verileceğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maç biletinin içinde sınırsız sıcak ve soğuk içecek servis edileceği belirtildi.

Listede bulunan sıcak ve soğuk içecekler; çay, kahve, sıcak çikolata, diet kola, kola zero ve sprite zero olduğu ifade edildi.

Manchester City'nin açıklamasında, bu uygulamanın kombine kart sahipleri için de geçerli olduğu bilgisi eklendi.

ETİKETLER

Manchester Citykadın futbol takımıUEFAUWCL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24