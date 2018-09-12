Maça gelen taraftarlara sınırsız içecek

Manchester City, kadın futbol takımının maçlarını izlemeye gelen taraftarlara sınırsız soğuk ve sıcak içecek verileceğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maç biletinin içinde sınırsız sıcak ve soğuk içecek servis edileceği belirtildi.

Listede bulunan sıcak ve soğuk içecekler; çay, kahve, sıcak çikolata, diet kola, kola zero ve sprite zero olduğu ifade edildi.

Manchester City'nin açıklamasında, bu uygulamanın kombine kart sahipleri için de geçerli olduğu bilgisi eklendi.