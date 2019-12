Maça Doğru / Manchester United - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu

Takımlar: Manchester United - Villarreal Hakem: Wolfgang Stark (Almanya)

Zaman: 17 Eylül 2008, Çarşamba 21:45

Yer: Old Trafford, Manchester





Liverpool karşısında büyük bir hüsran yaşayan bir takıma için en iyi haber herhalde Sir Alex Ferguson’uın verdiği Cristiano Ronaldo’nun sakatlıktan kurtulduğu haberi olabilirdi.



Cumartesi günü Anfield’da Ronaldolu bir Manchester United olsaydı sonuç elbette farklı olurdu ancak Ferguson’un öğrencileri Portekizli yıldızdan mahrum olduğu maçta rakibine 2-1lik skorla boyun eğmekten kurtulamadı. Bütün Manchester United taraftarları için şüphesiz ki Rafa Benitez’in takımına yenilmek büyük bir hayal kırıklığı oldu. Liverpool’un maç boyunca gösterdiği baskı ve enerji Premier Lig’in son şampiyonu tarafından karşılık bulmayınca ‘Kırmızı Şeytanlar’ için mağlubiyet elbette kaçınılmazdı.



Bu mücadele ruhundan yoksunluk ve gerçek form düşüklüğü Manchester United’ın bu sezon başlangıcında gayet ortada. Kendi sahasında Newcastle United ile berabere kalan ‘Kırmızı Şeytanlar’, Avrupa Süper Kupası’nda da Zenit St. Petersburg’a yenildi. United, bütün bu olumsuzluklar arasında Portsmouth’a karşı aldığı galibiyetle deyim yerindeyse herşeye rağmen kuyruğunu havada tutmaya çalışıyordu.



Bütün bu sonuçların alındığı dönemde Ronaldo’nun takıma dönmesiyle birlikte Owen Hargreaves’in de iyileşmesi takımda bir kıpırdanmaya yol açacak gibi görünüyor. Tottenham ile kötü bir sezon öcnesi yaşayan Dimitar Berbatov’un da toparlanmaya başlamasıyla gelecek haftalarda Manchester United, karşımıza ‘Kırmızı Şeytanlar’ olarak çıkabilir. Bunları düşündüğümüzde, geçtiğimiz sezon La Liga’yı ikinci bitiren Villarreal’in Old Trafford ziyareti Sir Alex Ferguson’un öğrencileri için bu zor zamanları atlatmak adına önemli bir fırsat. Manuel Pellegrini’nin iyi organize olan takımının İngiliz devini kendi sahasında zorlamaya geldiğini hemen hemen herkes söyleyebilir.



Villarreal’in yükselişi



Avrupa’nın en hızla yükselen takımı düşünüldüğünde şüphesiz ki Villarreal’in oturttuğu model akıllara gelecektir. Avrupa ve Güney Amerikalı yetenekleri silip süpüren bir transfer felsefesi İspanyol temsilcisini büyük bir güç haline getiriyor. Öyle ki Villareal, transfere milyonlarca dolar harcayan Barcelona’nın önünde bitirdi geçtiğimiz sezonu.



2006 yılındaysa Villarreal, Şampiyonlar Ligi Kupası’ndan yalnızca bir Juan Roman Riquelme’nin kaçırdığı penaltı kadar uzaktı. Şüphesiz ki bu başarının en büyük mimarı takımın Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini. Şilili teknik adam, El Madrigal’de geçirdiği dört sezonla son zamanlarda La Liga’da en uzun süre takım çalıştıran teknik direktör ünvanını da elinde bulunduruyor. River Plate’in eski hocası takımına kendi futbol felsefesini oturtmayı başardı ve Villarreal’i Avrupa’nın en organize takımları haline getirdi.



Kısaca özetlediğimiz bu yükselişin sahibi Villarreal, kendi sahasında 1-0 kazandığı Deportivo La Coruna maçının moraliyle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynayacağı ilk maç için Old Trafford’a çıkıyor. Aslında Deportivo ile yapılan bu maç Villarreal’in Çarşamba akşamı karşılaşabileceği zorlukları da bir anlamda ortaya koydu. Yıldız golcü Nihat Kahveci ve Giuseppe Rossi’den yoksun olan Villarreal’in tek gol silahı, Deportivo karşısında sayısız fırsattan yararlanamayan ancak takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren İspanya’nın Euro 2008’deki süper yedeği Santi Cazorla olacak.



Şurası unutulmamalı ki gol şanslarını böylesine cömertce harcamak son Avrupa Şampiyonu’nun evinde hiç de affedilecek bir hareket olmaz. Diğer yandan Sir Alex Ferguson’un elindeki atak gücüne bakılırsa Villarreal’in mükemmel denebilecek savunma hattı, Gonzalo Rodriguez ve Diego Godin oldukça zorlanacak gibi görünüyor. Bu yaz transfer edilen Llorente de geçen sezon Valladolid’de gösterdiklerini Villarreal’de de göstermek zorunda kalacak.



Form durumları



Manchester United:



(13 Eylül) Liverpool - Manchester United 2-1 (İPL)

(29 Ağustos) Manchester United - Zenit St. Petersburg: 1-2 (Süper Kupa) (Tarafsız saha)

(25 Ağustos) Portsmouth - Manchester United: 0-1 (İPL)

(17 Ağustos) Manchester United - Newcastle United: 1-1 (İPL)

(10 Ağustos) Manchester United - Portsmouth: 0-0 (Penaltılarla 3-1) (Chartiy Shield) (Tarafsız saha)



Villarreal:



(14 Eylül) Villarreal - Deportivo La Coruña: 1-0 (La Liga)

(31 Ağustos) Osasuna - Villarreal: 1-1 (La Liga)

(22 Ağustos) Villarreal - Udinese: 0-1 (Hazırlık maçı)

(19 Ağustos) Villarreal - Valladolid: 1-5 (Hazırlık maçı)

(15 Ağustos) Villarreal - Sevilla: 1 - 2 (Hazırlık maçı)



Takım haberleri



Manchester United:



Bu maçın Manchester United için Şampiyonlar Ligi ilk maçı olmasının yanısıra, Altın Ayakkabılı yıldızı Cristiano Ronaldo'ya kavuşmak gibi de bir anlamı var. Portekizli futbolcu dizinden geçirdiği ameliyatın ardından bu sezon ilk kez Old Trafford'un çimlerine basacak. Kırmızı şeytanların bu maçtaki en önemli eksiği geçen yılki başarılarda büyük payı olan Michael Carrick ve olarak görünüyor. Patrice Evra'nın da büyük ihtimal takımdaki yerini alamayacağı söyleniyor.



Villarreal:



Sarı Denizaltılar'ın Teknik Direktörü Manuel Pellegrini de önemli bir oyuncusunun bu maç yeniden takıma döneceği mutlu görünüyor. Uruguaylı stoper Diego Godin bu maçta sahadaki yerini alacak. Villarreal cephesindeki en önemli eksiklerse sakat olan Giuseppe Rossi ve Nihat Kahveci olarak görünüyor. Bu arada takıma bu sezon katılan Amerikalı genç yıldız Altidore de UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için forma giyemeyecek.



Muhtemel Onbirler



Manchester United: Van der Sar - Wes Brown, Vidic, Ferdinand, O'Shea - Scholes, Hargreaves, Ronaldo, Tevez, Rooney - Berbatov



Villarreal: Diego Lopez - Gonzalo Rodriguez, Edmilson, Diego Godin, Capdevila - Senna, Cazorla, Javi Venta, Pires, Llorenta - Fuentes.