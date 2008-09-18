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Spor

Maça Doğru / Beşiktaş - Metalist Kharkiv

18 Eylül 2008 03:00


UEFA Kupası 1. Turu,
Takımlar: Beşiktaş-Metalist
Zaman: Perşembe 18 Eylül, 20.30
Yer: İnönü Stadı, İstanbul
 Hakem: Martin Ingvarsson


Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımını eleyen Beşiktaş, UEFA Kupası 1. turunda bu akşam evinde Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i ağırlıyor.

20:30'da İnönü Stadı'nda oynanacak maçın orta hakemi Martin Ingvarsson, yardımcıları ise Peter Ekström ve Peter Martinsson.

Avrupa'da 129. randevu

Avrupa kupalarında bugüne kadar 128 maça çıkan Kara Kartal, bu maçlarda 42 galibiyet, 59 yenilgi ve 27 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın hocası Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'un ve siyah beyazlıların başında 20 Avrupa kupası mücadelesine çıktı. Bu maçların 11'inden galibiyetle ayrılan genç teknik direktör, 4 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşadı.

Lige iyi bir giriş yaparak 3 maçta 7 puanla zirvenin ortaklarından olan Beşiktaş, 2 Ekim Perşembe günü Ukrayna'da oynanacak maç için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Rakip tecrübesiz

1925 yılında kurulan ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992'den itibaren Ukrayna Ligi'nde mücadele eden Metalist, geçen sezon ligi 3. sırada tamamladı.

Avrupa kupalarında bugüne kadar sadece 6 maça çıkan Metalist, bunlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkarırken 3 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. Bu maçlarda 7 gol atan Ukrayna temsilcisi, kalesinde de 7 gol gördü.

Muhtemel Kadrolar

Beşiktaş: Rüştü, Serdar K., Tello, Zapotocny, Sivok, Uğur, Cisse, Delgado, Holosko, Serdar Ö., Bobo

Metalist: Goriainov, Obradovic, Maidana, Papa Gueye, Konyushenko, Sliusar, Edmar, Valyayev, Rykun, Devic, Jackson

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