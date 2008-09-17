Maça Doğru / Lyon – Fiorentina



Şampiyonlar Ligi F Grubu

Takımlar: Olympique Lyon - Fiorentina Hakem: Peter Fröjdfeldt (İsveç)

Zaman: 17 Eylül Çarşamba 2008, 21:45

Yer: Stade Gerland, Lyon





Lyon galibiyet peşinde



Yedi sene üst üste Fransa şampiyonu olan Lyon, bu seneki ilk toplamdaki 75. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Fransız ekibi, İtalyan rakibi önünde galibiyete uzanmak istiyor.



Lyon bu dokuzuncu Şampiyonlar Ligi grupları mücadelesi olacak. Rakibine göre bu anlamda daha tecrübeli olsa da İtalyanlara karşı son senelerde başarısız bir performans sergiliyor. Milan ve Roma’ya karşı yakın geçmişte başarılı olamamışlardı. Bakalım şeytanın bacağını kıracaklar mı?



Lyon’un en tehlikeli oyuncusu Benzema olarak gözüküyor. Genç Fransız milli futbolcu oldukça formda. Ligde attığı 5 gol ile gol krallığında lider durumda olan Benzema’ya Fiorentina’nın oldukça dikkat etmesi gerekiyor.



Fiorentina Şampiyonlar Ligi’ne geri döndü



En son 2002’de katıldığı Şampiyonlar Ligi’ne altı yıl aradan sonra tekrar katılan Fiorentina özellikle 1999/2000 yılında Batistuta, Rui Costa, Chiesa ve Di Livio’lu kadrosuyla çok başarılı maçlar çıkarmıştı.



Şimdi yepyeni bir kadroyla tekrar bu ligdeler. Geçen sene Seri A’da Milan’ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Fiorentina; son maçında Napoli’ye yenilmesine rağmen Mutu ve Gilardino gibi önemli silahları barındıran kadrosuyla maça oldukça iddialı çıkacak.





İki takımın son beş maçları ise şöyle:



Form Durumları



Lyon:



(Eyl. 13) Lyon 3-2 Nice (Ligue 1)



(Ağu. 31) St Etienne 0-1 Lyon (Ligue 1)



(Ağu. 23) Lyon 2-0 Grenoble (Ligue 1)



(Ağu.18) Lorient 0-0 Lyon (Ligue 1)



(Ağu. 10) Lyon 3-0 Toulouse (Ligue 1)



Fiorentina:



(Eyl. 14) Napoli 2-1 Fiorentina (Serie A)



(Ağu. 31) Fiorentina 1-1 Juventus (Serie A)



(Ağu. 27) Slavia Prague 0-0 Fiorentina (ŞL)



(Ağu. 22) AZ Alkmaar 0-2 Fiorentina (Hazırlık maçı)



(Ağu. 19) Fiorentina 6-2 Amici Del Forte (Hazırlık maçı)



Eksikler



Lyon: Fransız ekibinde bu maçta Fabio Grosso, Francois Clerc, Kader Keita, Joan Hartok ve Clement Grenier sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Fred ve John Mensah ise sakatlıktan geçtiğimiz haftasonu döndüler.



Fiorentina: Fiorentina’da en önemli eksik ise İtalya’nın, Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığı maçta omuzundan sakatlanan Alessandro Gamberini.



Muhtemel Kadrolar



Lyon: Hugo Lloris - Cris, Reveillere, Mensah - Kallstrom, Juninho, Makoun, Bodmer, Ederson - Fred, Benzema.



Fiorentina: Frey - Zauri, Da Costa, Dainelli, Gobbi - Almiron, Donadel, Montolivo, Santana - Gilardino, Mutu.



Dikkat edilmesi gerekenler





Karim Benzema (Lyon)



Lyon’un bu maçta en güvendiği isim. Fransız oyuncu ligde attığı 5 golle bu sezona çok formda başladı ve bu formunu Şampiyonlar Ligi’nde de göstermek için sabırsızlanıyor. Hızlı, yetenekli ve her iki ayağını da kullanan Benzema konusunda Fiorentina defansına çok iş düşüyor.





Adrian Mutu (Fiorentina)



Romen oyuncu milli takımdan sakat döndükten sonra Serie A ikinci hafta maçında, Napoli karşısında takımdaki yerini alamamıştı. Kariyerinin zirvesinde olan Mutu, Lyon’un en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor.



