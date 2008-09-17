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Spor

Maça Doğru / Lyon – Fiorentina

17 Eylül 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi F Grubu 
Takımlar: Olympique Lyon - Fiorentina Hakem: Peter Fröjdfeldt (İsveç)
Zaman: 17 Eylül Çarşamba 2008, 21:45
Yer: Stade Gerland, Lyon 


Lyon galibiyet peşinde

Yedi sene üst üste Fransa şampiyonu olan Lyon, bu seneki ilk toplamdaki 75. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Fransız ekibi, İtalyan rakibi önünde galibiyete uzanmak istiyor.

Lyon bu dokuzuncu Şampiyonlar Ligi grupları mücadelesi olacak. Rakibine göre bu anlamda daha tecrübeli olsa da İtalyanlara karşı son senelerde başarısız bir performans sergiliyor. Milan ve Roma’ya karşı yakın geçmişte başarılı olamamışlardı. Bakalım şeytanın bacağını kıracaklar mı?

Lyon’un en tehlikeli oyuncusu Benzema olarak gözüküyor. Genç Fransız milli futbolcu oldukça formda. Ligde attığı 5 gol ile gol krallığında lider durumda olan Benzema’ya Fiorentina’nın oldukça dikkat etmesi gerekiyor.

Fiorentina Şampiyonlar Ligi’ne geri döndü

En son 2002’de katıldığı Şampiyonlar Ligi’ne altı yıl aradan sonra tekrar katılan Fiorentina özellikle 1999/2000 yılında Batistuta, Rui Costa, Chiesa ve Di Livio’lu kadrosuyla çok başarılı maçlar çıkarmıştı.

Şimdi yepyeni bir kadroyla tekrar bu ligdeler. Geçen sene Seri A’da Milan’ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Fiorentina; son maçında Napoli’ye yenilmesine rağmen Mutu ve Gilardino gibi önemli silahları barındıran kadrosuyla maça oldukça iddialı çıkacak.


İki takımın son beş maçları ise şöyle:

Form Durumları

Lyon:

(Eyl. 13) Lyon 3-2 Nice (Ligue 1)

(Ağu. 31) St Etienne 0-1 Lyon (Ligue 1)

(Ağu. 23) Lyon 2-0 Grenoble (Ligue 1)

(Ağu.18) Lorient 0-0 Lyon (Ligue 1)

(Ağu. 10) Lyon 3-0 Toulouse (Ligue 1)

Fiorentina:

(Eyl. 14) Napoli 2-1 Fiorentina (Serie A)

(Ağu. 31) Fiorentina 1-1 Juventus (Serie A)

(Ağu. 27) Slavia Prague 0-0 Fiorentina (ŞL)

(Ağu. 22) AZ Alkmaar 0-2 Fiorentina (Hazırlık maçı)

(Ağu. 19) Fiorentina 6-2 Amici Del Forte (Hazırlık maçı)

Eksikler

Lyon: Fransız ekibinde bu maçta Fabio Grosso, Francois Clerc, Kader Keita, Joan Hartok ve Clement Grenier sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Fred ve John Mensah ise sakatlıktan geçtiğimiz haftasonu döndüler.

Fiorentina: Fiorentina’da en önemli eksik ise İtalya’nın, Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığı maçta omuzundan sakatlanan Alessandro Gamberini.

Muhtemel Kadrolar

Lyon: Hugo Lloris - Cris, Reveillere, Mensah - Kallstrom, Juninho, Makoun, Bodmer, Ederson - Fred, Benzema.

Fiorentina: Frey - Zauri, Da Costa, Dainelli, Gobbi - Almiron, Donadel, Montolivo, Santana - Gilardino, Mutu.

Dikkat edilmesi gerekenler


Karim Benzema (Lyon)

Lyon’un bu maçta en güvendiği isim. Fransız oyuncu ligde attığı 5 golle bu sezona çok formda başladı ve bu formunu Şampiyonlar Ligi’nde de göstermek için sabırsızlanıyor. Hızlı, yetenekli ve her iki ayağını da kullanan Benzema konusunda Fiorentina defansına çok iş düşüyor.


Adrian Mutu (Fiorentina)

Romen oyuncu milli takımdan sakat döndükten sonra Serie A ikinci hafta maçında, Napoli karşısında takımdaki yerini alamamıştı. Kariyerinin zirvesinde olan Mutu, Lyon’un en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor.

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