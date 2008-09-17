Maça Doğru / Juventus – Zenit

Şampiyonlar Ligi, H Grubu

Takımlar: Juventus (0 puan) vs Zenit St Petersburg (0 puan)

Zaman: 16 Eylül 2008 Çarşamba, 21:45

Yer: Olimpico Stadyumu, Torino

Juve yeniden Avrupa sahnesinde...



İki yıl önce Calciopoli skandalından sonra Seri B’ye düşürülen ve bu süre içerisinde Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalan Juventus, bugün itibariyle tekrar sahneye çıkacak.



Tarihleri boyunca iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine gönderen Juve, beş kez finale çıkmasına rağmen bunlardan sadece ikisinde mutlu sona ulaşmıştı. En son 1996 yılında Roma’da Ajax’ı yenerek kupayı kaldıran İtalyan devi, bu sezon da final maçının aynı şehirde oynanacak olmasını düşünerek tarihin tekrarlayacağını ve Avrupa’nın zirvesine çıkmayı ümit ediyor.





Geçtiğimiz sezon Seri A’yı üçüncü sırada bitiren Claudio Ranieri’nin talebeleri, geçtiğimiz ay Artmedia ile oynadıkları eleme maçlarında toplamda 5-1lik skora ulaşarak gruplara kalmakta zorlanmamışlardı. H Grubu’na düşen Juventus’un zor bir kura çektiği düşünülüyor çünkü rakipler pek de kolay lokma değiller: Real Madrid, BATE ve yarın karşılaşacakları Zenit St Petersburg.



Seri A’da çıktıkları ilk maçta Fiorentina ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Pazar günü konuk ettikleri Udinese’yi tek golle geçerek sezona güzel bir başlangıç yaptılar ve bunu devam ettirmek istiyorlar.



Oynadıkları iki maçta da sağlam bir görüntü çizen Juve’de yazın transfer edilen Amauri ve Christian Poulsen’in fiziksel açıdan takıma katkıları, teknik heyeti sevindiriyor.



Avrupa sahnesine en son Nisan 2006’da çıkan Juventus, çeyrek finalde Arsenal’e elenmiş ve kupaya veda etmişti.



Zenit, UEFA’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de kupa kaldırmanın peşinde



Tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Zenit St Petersburg, geçtiğimiz sezon Rusya ligini, UEFA Kupası’nı ve Avrupa Süper Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı. Mavi-beyazlı ekibin bu sezonki hedefi ise Şampiyonlar Ligi.



Dick Advocaat’in çalıştırdığı Rus ekibi, UEFA Kupası’nda izleyicilere atak bir futbol izleterek herkesin beğenisini kazanmış ve Bayern Münich’i yarı finalde eledikleri karşılaşma sonrasında kazanan taraf kendileri olmuştu.



Bu sezon ligde 20. hafta sonrasında lider Rubin Kazan’ın 14 puan arkasında yer alan son şampiyon Zenit, yedinci sırada bulunuyor.



Lig performansı düşük olmasına rağmen Zenit, Avrupa Süper Kupası finalinde Manchester United’ı 2-1lik skorla geçerek hala güçlü olduğunu kanıtlamıştı. Son beş maçta aldıkları dört galibiyet de takımın şu an formda olduğunu gösteriyor.



Andrei Arshavin, Aleksandr Anyukov ve Konstantin Zryanov gibi tehlikeli isimleri kadrosunda barındıran Rus ekibinde aynı zamanda kaptan Anatoliy Tymoschuk, 30 milyon Avro’ya aldıkları Danny Alves ve geçtiğimiz sezon UEFA Kupası’nda gol kralı olan Pavel Pogrebnyak da tehlikeli isimler arasında yer alıyorlar.



Juventus deplasmanında sürpriz yapmak isteyen Zenit, evine en az bir puanla dönmek istiyor.





FORM DURUMU



Juventus



15 Eyl: Juventus 1-0 Udinese (Lig)



31 Ağu: Fiorentina 1-1 Juventus (Lig)



26 Ağu: Artmedia 1-1 Juventus (CL)



22 Ağu: Juventus-Napoli 0-0 (Penaltılarda 5-4 Juve) (Trofeo Moretti)



22 Ağu: Juventus-Milan 0-0 (Penaltılarda 5-4 Juve) (Trofeo Moretti)





Zenit St Petersburg



13 Eyl: Terek Grozny (Deplasman) 4-1 (Lig)



29 Ağu: Manchester United (Tarafsız saha) 2-1 (Süper Kupa)



24 Ağu: Krylya Sovetov (Deplasman) 3-0 (Lig)



17 Ağu: Shinnik Yaroslavl (İç saha) 1-3 (Lig)



13 Ağu: Terek Grozny (İç saha) 3-1 (Lig)



TAKIM HABERLERİ



Juventus



Juventus’un sakatlık sıkıntıları yavaş yavaş sona eriyor. Giorgio Chiellini ve David Trezeguet, hafta sonu oynanan Udinese maçında görev aldılar. Cristiano Zanetti, Jonathan Zebina ve uzun süredir sahalardan uzak olan Jorge Andrade’nin sakatlıklarıysa devam ediyor.



Muhtemel 11: Buffon, Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro, Camoranesi, Poulsen, Sissoko, Nedved, Del Piero, Amauri



Zenit



Orta sahada Roman Shirokov, forvette ise Fatih Tekke bu maçta görev alamayacak oyuncular. Alexander Gorshkov, Lee Ho ve Alexey Ionov da Torino kafilesinde yer almayan oyuncular.



Muhtemel 11: Malafeev, Anyukov, Krizanac, Puygrenier, Sirl, Denisov, Tymoschuk, Zyrianov, Arshavin, Pogrebnyak, Danny



