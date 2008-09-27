Maça Doğru / Everton – Liverpool

Premier Lig 6. hafta maçı

Zaman: 27 Eylül 2008 Cumartesi, 14.45

Yer: Goddison Park Stadı,

Liverpool Takımlar: Everton - Liverpool

Hakem : Mike Riley



İngiltere Premier Ligi’nde bu haftanın en heyecanlı maçlarından biri Everton ile Liverpool arasında oynanacak. İngiltere’nin en zevkli derbilerinden birini oynamak üzere sahaya çıkacak ekipler kıyasıya bir mücadele verecek. Geride kalan 5 maçta Liverpool 11 puanla 3. sırada bulunurken Everton 7 puanla 9.sırada bulunuyor.



Son maçlar sıkıntılı



Ev sahibi Everton hafta içi yaptığı Carling Cup maçında Blackburn Rovers’a mağlup olarak kupa dışında kalmanın üzüntüsünü yaşadı. Konuk ekip Liverpool ise güçsüz rakibi Crewe karşısında ancak 2-1 kazanabildi. Lig maçında geçen hafta Stoke City’ye gol atmayı başaramayan ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan Liverpool da tıpkı Everton gibi çıkış arıyor.



Everton defansı problemli



Hücuma dönük oyuncular bakımından oldukça zengin olan Everton Cahill, Osman, Arteta ve yeni transfer Castillo gibi oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Forvetteki etkili isim Yakubu’nun yanına da Saha’yı transfer eden Everton rakip defansları korkutacak güçte oyunculara sahip. Ancak mavi beyazlıların defansı için aynı şeyi söylemek güç. Bu sezon geride kalan maçlarda savunmasında sıkıntılar yaşayan Everton 5 maçta kalesinde tam 11 gol gördü. Ev sahibi takım defansif hatalarını düzeltmemesi halinde Liverpool forveti karşısında sıkıntılı anlar yaşayabilir.



Liverpool istikrar peşinde



Bu sene lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçta 10 puan toplayarak son yılların en iyi başlangıcını yapan Liverpool Anfield Road’da Stoke City ile berabere kalarak şaşırttı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Liverpool’da hedef ligde senelerdir yakalanamayan istikrarı yakalamak. Henüz kadrosunu tam oturtamayan Rafael Benitez’in bu maçta sahaya süreceği kadroda skorda belirleyici olabilir.



Kıran kırana maçlar



İki takım arasında oynanan derbilerin bir diğer özelliği ise oldukça sert geçmesi. Hakemlerin bol bol ellerini cebine soktuğu Everton – Liverpool maçları bu nedenle bir kat daha heyecanlı geçiyor. Yarınki maçtada hakemden bol sarı kart hatta kırmızı kart beklemek doğru olur. Geçtiğimiz sezon Everton sahasında oynanan karşılaşma kıran kırana bir mücadeleye sahne olmuş ve Dirk Kuyt’un yıldızlaştığı maçta 2-1 ile gülen taraf Liverpool olmuştu.



Muhtemel kadrolar



Everton: Howard – Lescotto, Yobo, Baines, Jagielka – Osman , Fellaini, Arteta, Neville, Cahill – Yakubu



Liverpool: Reina – Arbeloa, Carragher, Skrtel, Aurelio – Mascherano, Alonso, Riera, Gerrard, Kuyt – Torres



